Главные новости Ижевска на утро 31 мая: ДТП с пятилетним ребенком, валидаторы в автобусе №26 и долг по оплате госзаказов

Традиционный обзор новостей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 31 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

ДТП с ребенком

Пятилетнего ребенка сбили во дворе дома на Пушкинской улице в Ижевске. Малыш внезапно выбежал на дорогу и угодил под колеса авто. Отметим, что пострадавший был без сопровождения родителей.

Ребенок получил травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Экологическая катастрофа

Мор рыбы произошел на реке Вала в Удмуртии. Экологическую катастрофу связывают с залповым сбросом отходов животноводства с одного из местных предприятий. По факту происшествия ведется расследование.

По факту происшествия ведется расследование. Фото: @dp_vtk

Задолженность по оплате

Служба гражданской защиты Удмуртии задолжала предпринимателям более 30 млн рублей. Для того, чтобы госучреждение оплатило работу по выполненном госзаказам в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

На данный момент задолженность по контрактам погашена в полном объеме Фото: Константин ИВШИН

Проверки мигрантов

В Удмуртии начались проверки соблюдения миграционного законодательства. Только за этот месяц полицейские выявили 122 нарушения, 45 из них – незаконный наем иностранцев на работу.

Сотрудники правоохранительных органов провели ряд рейдов. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по Удмуртии

Валидаторы в автобусах

Уже сегодня на автобусном маршруте №26 в Ижевске появятся валидаторы. Но это только начало! Правительство планирует ввести оборудование еще на 17 маршрутах.

Валидаторы расположены на поручнях в автобусах. Фото: АО «ИПОПАТ»

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