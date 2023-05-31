Главные новости Ижевска на утро 31 мая: ДТП с пятилетним ребенком, валидаторы в автобусе №26 и долг по оплате госзаказов

Традиционный обзор новостей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 31 мая. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
ДТП с ребенком
Пятилетнего ребенка сбили во дворе дома на Пушкинской улице в Ижевске. Малыш внезапно выбежал на дорогу и угодил под колеса авто. Отметим, что пострадавший был без сопровождения родителей.
Ребенок получил травмы. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
Экологическая катастрофа
Мор рыбы произошел на реке Вала в Удмуртии. Экологическую катастрофу связывают с залповым сбросом отходов животноводства с одного из местных предприятий. По факту происшествия ведется расследование.
По факту происшествия ведется расследование. Фото: @dp_vtk
Задолженность по оплате
Служба гражданской защиты Удмуртии задолжала предпринимателям более 30 млн рублей. Для того, чтобы госучреждение оплатило работу по выполненном госзаказам в дело пришлось вмешаться прокуратуре.
На данный момент задолженность по контрактам погашена в полном объеме
Фото: Константин ИВШИН
Проверки мигрантов
В Удмуртии начались проверки соблюдения миграционного законодательства. Только за этот месяц полицейские выявили 122 нарушения, 45 из них – незаконный наем иностранцев на работу.
Сотрудники правоохранительных органов провели ряд рейдов. Фото: скриншот из видео пресс-службы МВД по Удмуртии
Валидаторы в автобусах
Уже сегодня на автобусном маршруте №26 в Ижевске появятся валидаторы. Но это только начало! Правительство планирует ввести оборудование еще на 17 маршрутах.
Валидаторы расположены на поручнях в автобусах. Фото: АО «ИПОПАТ»
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