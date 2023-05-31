Аллерген и вообще опасен: разбираем мифы и правду о тополях

Правда ли, что чихают именно из-за пуха? Фото: Алена Селезнева

И снова он в воздухе. Вездесущий тополиный пух. Потихоньку образуются мягкие сугробы на обочинах дорог и тротуаров, в прямом смысле вызывая слезы на глазах ижевчан. Действительно ли пух является источником аллергии, становится причиной поломок авто и вообще тополи лучше в городе не садить? «Комсомолка» предлагает разобраться.

Вызывает аллергическую реакцию

Сам пух не вызывает аллергическую реакцию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Миф. Зачастую мы привыкли думать, что тополиный пух – непосредственная причина забитых носов, красных глаз и прочих симптомов аллергии. Однако это не совсем так, и сам тополиный пух не аллергичен. Все дело в пыльце, которая разлетается по воздуху, оседает на дорогах, машинах и на хлопьях тополиного пуха. От этого как раз и начинается раздражение слизистой, что приводит к чиханию, покраснению глаз и другим проявлениям аллергии.

Вредит приборам

Пух вредит не только машинам Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

Это не миф, а суровая реальность. Даже если ваша машина полностью исправна, из строя ее может вывести скопление пуха в радиаторе. От этого система вентиляции начинает работать хуже, происходит перегрев, и если запустить ситуацию, то вероятна поломка. То же самое происходит с домашними кондиционерами и другими приборами. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно убирать скопившийся пух.

Причина пожаров

Тополиный пух быстро воспламеняется. Фото: Наталья Зиятдинова

К сожалению, это не миф, а самая что ни на есть горькая правда. В пресс-службе МЧС сообщили, что в 2021-м году были десятки случаев возгораний, в 2022-м – 11. Несколько возгораний произошли уже и нынешней весной. Даже брошенный в тополиный пух непотушенный окурок сигареты может повлечь за собой пожар.

Не устоит против ветра

Из-за поверхностной корневой системы тополи часто падают. Фото: Алина Гужавина

Скажем так, не всякое дерево способно выдержать сильный ветер. Тополь становится уязвимым уже через 50-60 лет. Все дело в том, что к этому времени стволы и крупные ветви поражаются болезнями, грибами, от чего их ветроустойчивость сильно снижается. Но тополи падают не только по этой причине. Их корневая система отличается от других деревьев. Если корни липы или дуба растут вглубь, то у тополя мощные поверхностные корни, поэтому при сильном порыве ветра дерево запросто может повалиться.

Спасения от пуха нет

Чтобы тополь не пушил, нужно определять его род на ранних этапах. Фото: архив редакции

Есть, если высаживать тополя мужского рода, которые не образуют пух. Идентифицировать нужный род дерева нужно на начальных стадиях развития саженца, поскольку первый пух появляется лишь спустя 5-8 лет. Однако тут есть шанс не угадать. У этого дерева есть одна крайне редкая особенность – тополь может менять свой пол. Министерство науки и высшего образования России подтверждает, что мужское дерево может стать женским (есть генетическая предрасположенность).

На самом деле тополи приносят много пользы – они прекрасно и лучше многих других растений справляются с очищением городского воздуха. Поглощая углекислый газ, они выделяют много кислорода – в 7 раз больше, чем ели! Одно дерево за теплый сезон способно поглотить до 50 кг пыли.

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