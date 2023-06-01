Банк Хлынов один из первых стал участником программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Фото: пресс-служба КБ «Хлынов».

Корпорации МСП расширила список банков-партнеров в рамках механизма «зонтичное» поручительство. В обновленный перечень добавился банк Хлынов — один из первых среди аккредитованных Корпорацией МСП региональных банков.

«Мы делаем всё возможное для того, чтобы клиенты могли оперативно получать финансовую поддержку без лишних затрат. Участие в программе дает эту возможность и решает одну из самых щепетильных проблем: бизнесу нужно расти, но не хватает имущества для предоставления в качестве залога. В программу входит всего 24 банка по всей России — это говорит о том, что нам доверяют, и не скрою, нам приятно находится в одном списке с федеральными игроками», - комментирует Дмитрий Банников, начальник отдела разработки кредитования корпоративного бизнеса банка Хлынов.

«Зонтичный» механизм поручительств — это упрощенный способ в получении финансирования, если у предпринимателя не хватает залога для получения кредитных средств. Корпорация МСП в этом случае выступает гарантом выполнения обязательств перед банком. Сделки по кредитованию бизнеса могут быть обеспечены на 50% от суммы кредита. Дополнительные заявления и документы от клиента не требуются.

«Хочу отметить, что участие в программе никак не влияет на комплект документов и на сроки рассмотрения заявки по кредиту. Также клиент не уплачивает отдельного вознаграждения Корпорации МСП, всё взаимодействие с Корпорацией по вопросу получения поручительства осуществляет Банк. Мы считаем, что такой инструмент поддержки будет востребован среди представителей МСП. Это отличная возможность пополнить оборотные средства при недостаточности либо отсутствии залогового обеспечения. Кредит может быть направлен и на инвестиционные цели», - пояснил Дмитрий.

Подробнее о программе «зонтичных» поручительств вы можете узнать здесь.

Чтобы узнать о кредитных предложениях банка Хлынов, предприниматели могут обратиться к менеджеру, позвонив в контакт-центр: 8-800-250-2-777 или перейти на сайт банка: банк-хлынов.рф.

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