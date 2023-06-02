В Ижевске в рамках самообложения будет реализовано 22 проекта

Больше всего проектов связано с ремонтом дорог Фото: Архив КП

22 проекта в Ижевске получили шанс на реализацию с помощью самообложения. Вдохновители этих инициатив вышли с просьбой разрешить проведение сходов граждан по вопросам введения самообложения. Гордума предложения поддержала, сообщают наши коллеги из «КоммерсантЪ-Удмуртия».

На что просят?

На внеочередную сессию городской Думы поступили предложения по 22 проектам, 13 из них касаются ремонта проезжих частей в разных районах Ижевска. В частности, горожане планируют провести асфальтирование дорог в Липовой роще, на улицах Рылеева, Холмогорова, Труда, Объездной, Клеверной, Новопарниковской и других. Кроме этого, есть планы и на обустройство парковок, ремонт лестничных сходов, оборудование детских и спортивных площадок и благоустройство территорий.

Для того, чтобы все это реализовать, необходимо согласие собственников домов. Не всех без исключения, но более половины.

«Проекты будут реализованы, если более 50% жителей территории примет участие в сходе и более половины участников схода проголосуют за проект самообложения. Все зависит только от активности и желания жителей. Положение о самообложении мы приняли в марте. С тех пор уже около 30 инициативных групп жителей Ижевска изъявили желание реализовать проекты благоустройства в своем микрорайоне с участием взносов жителей», – отметил председатель гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Принимать решение жители будут с учетом того, что у каждой инициативы предусмотрен единоразовый платеж в размере 20% от общей стоимости работ. Сумма взноса делится на участников. По уже предложенным проектам суммы составили от 1600 до 65 тысяч рублей с домохозяйства. Остальные 80% средств поступит из городской и республиканской казны.

Почему мы?

Там, где об асфальте на проезжей части приходилось лишь мечтать, уже в этом году он может появиться. Депутаты уверены, что популярность нового финансового механизма реализации инициатив будет расти с каждым годом.

«Пока это новый механизм, люди посмотрят, как это сработало у других, увидят результат. Так что в следующем году, возможно, уже придется определять лимиты по расходованию средств городского бюджета, если проектов будет очень много», – считает председатель постоянной комиссии гордумы Ижевска по вопросам развития территории, градостроительства, землеустройства и экологии Игорь Стыценко.

Вполне логичный вопрос – а почему мы сами должны решать городские проблемы? – безусловно возникает. И задавшие его будут правы. Но с помощью самообложения, считают местные эксперты, есть возможность построить и отремонтировать раньше.

«Да, благоустройство территорий, ремонт дорог – это функции муниципалитета, и ежегодно финансирование на это выделяется, работы проводятся, но мы понимаем, что все дороги враз мы хорошими не сделаем, в каждом дворе освещение или детскую площадку не оборудуем. В самообложении нет ничего плохого, гражданам дается право решить свою проблему раньше, чем дошла бы очередь», – пояснил заместитель руководителя фракции КПРФ в гордуме Ижевска Алексей Хлебников.

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