Красиво жить не запретишь: сколько стоят самые дорогие частные дома около Ижевска

Топ 7 дорогих домов около Ижевска. Фото: avito.ru

Роскошь – это не порок. Это стиль жизни. Сейчас очень модно жить за городом в своих частных особняках. «Комсомолка» посмотрела объявления о продаже и узнала, сколько стоят самые дорогие дома, расположенные рядом с Ижевском.

Сосновый бор в придачу

Начнем с относительно бюджетного варианта. В нашей подборке самый низкий ценник у уютного одноэтажного домика, который находится в микрорайоне «Горка». На участке в 20 соток со своим сосновым бором построен домик в 145 кв.м. И стоит он всего 39 900 000 рублей.

Думаете, это все? Нет. Рядом с домом есть банный комплекс и зона отдыха. Есть большой отапливаемый гараж на две машины. Вся территория находится за высоким забором. Можно быть уверенным в приватности своей частной жизни.

Внутри дом обустроен в монохромной серой гамме. Минималистичная мебель с деревянными акцентами останется для нового владельца. Есть три спальни с гардеробными комнатами и не одна, не две, а целых 4 ванных комнаты. По одной в каждой спальне, и одна – для гостей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Внешне просто – внутри лепнина

На первый взгляд двухэтажный дом в поселке «Липовая роща» может показаться простым кирпичным строением. Но это только если смотреть из-за забора. Коттедж площадью в 300 квадратов облицован натуральным камнем.

Внутри расположились три спальни, гостиная с камином, кухня-столовая. Весь интерьер выполнен в стиле классики нулевых. Лепнина на потолке, тканевые английские обои с огромными цветами, хрустальные люстры и витражи.

На придомовой территории находятся сад, виноградник и декоративный пруд. Есть теплый гараж, зона для барбекю, баня и джакузи. Цена такого дома уже немного выше – 45 млн рублей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Эксклюзивный дом от известного архитектора

Хочется чего-то эксклюзивного? Как насчет дома по индивидуальному проекту от известного (но автор объявления не уточнил, какого именно) архитектора в Пазелах?

И хоть домик имеет всего один этаж, его цена отнюдь не маленькая – 47 млн рублей. Само здание интересное. У него есть панорамные окна с тонировкой, витражи, кабинет, две большие спальни и огромная кухня на целых 98 квадратов.

На участке организована терраса с зоной для барбекю и целой системой декоративной подсветки.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Внутри он больше, чем кажется снаружи

Дом в стиле модерн снаружи кажется относительно небольшим, но внутри у него целых 196 квадратных метров. В нем три спальни, кабинет, кухня, совмещенная с гостиной, панорамные окна. Все это на участке в 12 соток рядом с Ижевском в микрорайоне «Горка». Цена за дом – 49 млн рублей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Дом с крытым бассейном

В том же микрорайоне есть и другой коттедж. Такой же по цене (49 млн рублей), но с участком на 27 соток и крытым бассейном. В доме две спальни, кабинет, комната для гостей, гостиная, кухня. Есть мансарда и банный комплекс с бассейном и сауной. Кроме этого, на участке есть целых три гаража на несколько автомобилей.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

С русской печкой и чучелом медведя

Если вы хотите побаловать себя и своих близких просторным кирпичным домом, то можно подумать о коттедже в микрорайоне «Чистопрудный» на Як-Бодьинском тракте. Он стоит 55 млн рублей.

Это настоящее поместье. Светлый интерьер, панорамные окна, просторные спальни (родительская и две детские), гостиная, ванная комната.

Есть пристрой, где находится хамам, русская печь и обеденная группа. Самое то, чтобы посидеть и расслабиться.

На участке постелен газон, стоит теплица для овощей, а еще теплый гараж на три машины. Всю эту красоту скрывает от соседских глаз высокий забор, надежная система видеонаблюдения и сигнализация.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

Дом с Красной площадью и винзаводом

Европейский особняк со свободной планировкой и открытыми террасами ждет новых хозяев всего за 55 млн рублей.

Сам дом двухэтажный. Его площадь – 337 кв. м, а потолки высокие, до 7,5 м. Есть большой гараж на 100 кв. м с подсобными помещениями.

Особая прелесть коттеджа – его сад на 36,5 соток. Здесь расположились яблони, груши и сливы. Здесь можно оборудовать небольшой домашний винзавод.

Еще одной достопримечательностью дома можно назвать свою личную Красную площадь – место, специально оборудованное для отдыха на свежем воздухе. Здесь есть большая мангальная зона на 60 кв.м. с дизайнерскими лавочками.

Красная площадь может быть названа так из-за брусчатки. После дождя она из серой превращается в красноватую.

«Дом для нестандартно мыслящего и нескучно живущего человека (или семьи), много повидавшего, любящего Средиземноморье, путешествия, природу, вкусную еду и хорошие вина», – так описывает будущего хозяина коттеджа владелец участка.

Фото: avito.ru

Фото: avito.ru

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