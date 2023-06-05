Главные новости Ижевска на утро 5 июня: утонувший в Каме подросток, двое погибших мотоциклистов и запуск круглого фонтана на площади

Что произошло за выходные в Ижевске и Удмуртии
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 5 июня. В Ижевске переменная облачность и до +21°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
На трассе «с. Бураново – с. Кечево» погибли два молодых человека – мотоциклист и его пассажир. Они ехали без шлемов и опрокинулись.
Молодые люди были без шлемов
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
В реке Кама обнаружили тело подростка 2009-го года рождения. Водолазы извлекли его из воды 4 июня. Причины трагедии устанавливаются.
В Каме утонул 13-летний подросток
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В Ижевске наконец-то запустили круглый сухой фонтан на Центральной площади – он находится под перголой. Он не работал с начала весны.
В Каме утонул 13-летний подросток
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В исправительные учреждения Удмуртии из Пермского питомника привезли 4-месячных щенков немецкой овчарки. Сейчас они находятся на обязательном карантине, а после того, как адаптируются, приступят к тренировкам с кинологами.
Щенки адаптируются к новым условиям
Фото: Евгения ГУСЕВА
В ночь со 2 на 3 июня над Ижевском прогремела первая в этом году гроза. Ижевчане поделились зрелищными фото.
Гроза над Строителем
Фото: Ильяс Бекмансуров
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