Главные новости Ижевска на утро 6 июня: отравление сидром и возбуждение уголовного дела по факту смерти подростка в Каме

Доброе утро, Ижевск Фото: Амир Закиров

Доброе утро, любимый город! Сегодня в Ижевске осадков не ожидается, температура воздуха достигнет +22°С. Пока вы завариваете кофе, предлагаем вспомнить, что произошло в Ижевске и Удмуртии за минувшие сутки.

Ушел из жизни

Стало известно, что из-за болезни 3 июня скончался один из основателей интернет-провайдера «Марк-ИТТ» Александр Ермолаев. Ему было 55 лет.

Возбудили уголовное дело

Тело утонувшего 13-летнего подростка нашли в Каме 4 июня. На данный момент выясняются обстоятельства, опрашиваются свидетели, по факту смерти возбуждено уголовное дело.

Первые отравления

Череда отравлений яблочным сидром настигла и Удмуртию – 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина пострадали от суррогатного напитка. Врачи готовятся к новым поступлениям отравленных.

Недели без горячей воды

97 домов в Ижевске останутся без горячей воды. До 19 июня будут продолжаться гидравлические испытания для подготовки к следующему отопительному сезону. Полный список домов, где на время пройдет перекрытие, здесь.

Еще одна утрата

В воскресенье, 4 июня, ушел из жизни экс-депутат Гордумы, заслуженный строитель Удмуртии и генеральный директор «СУ-18» Сергей Шишкин. Ему было 59 лет.

Вымогание миллионов

Экс-полицейский присоединился к преступной организации, состоящих из таких же бывших и даже действующих сотрудников правоохранительного органа. Мужчина вымогал 7 миллионов рублей у жителя Ижевска.

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