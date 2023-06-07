Главные новости Ижевска на утро 7 июня: изъятие 14 тысяч литров смертельного «сидра», реконструкция офиса «Удмуртэнерго» и пожар в центре Ижевска

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 7 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Первый погибший
В Удмуртии от отравления суррогатным сидром скончался 20-летний юноша. Врачи боролись за его жизнь сутки.
Погибший находился в токсикологическом отделении ГКБ №6
Фото: Амир Закиров
Пожар в центре Ижевска
6 июня на улице Максима Горького в Ижевске загорелось кафе «Мангал». Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия. О наличии пострадавших не сообщается.
Фото: МЧС по Удмуртии
Изъятие опасного напитка
Полицейские республики продолжают мероприятия по поиску смертельного напитка «Мистер сидр». Сейчас из торговых точек Удмуртии изъяли уже более 14 тысяч литров суррогата.
Фото: МВД России
Столкновение автобусов
На Камбарской улице в Ижевске столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе 14-летний подросток.
Пострадавших осмотрели медработники. Фото: пресс-служба ГИБДД Удмуртии
Избрание главы
На пост главы Глазовского района Удмуртии было отобрано два кандидата. Рассказываем, кто они и когда будет назначен следующий руководитель муниципалитета.
Аверкиева Галина Анатольевна и Поздеева Алена Валериановна. Фото: vavozh-raion.udmurt.ru и @yar_rayon
Реконструкция «Удмуртэнерго»
Ижевчане заметили, что вокруг офиса «Удмуртэнерго» появился забор. Ограда размещена вокруг всего здания, а также закрывает часть тротуара. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу организации и выяснила, какие работы здесь проводят.
Около офиса «Удмуртэнерго» в Ижевске появился забор. Фото: читатель «Комсомолки»
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