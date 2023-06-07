Главные новости Ижевска на утро 7 июня: изъятие 14 тысяч литров смертельного «сидра», реконструкция офиса «Удмуртэнерго» и пожар в центре Ижевска

Традиционный обзор новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 7 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Первый погибший

В Удмуртии от отравления суррогатным сидром скончался 20-летний юноша. Врачи боролись за его жизнь сутки.

Погибший находился в токсикологическом отделении ГКБ №6 Фото: Амир Закиров

Пожар в центре Ижевска

6 июня на улице Максима Горького в Ижевске загорелось кафе «Мангал». Сейчас выясняются причины и обстоятельства происшествия. О наличии пострадавших не сообщается.

Фото: МЧС по Удмуртии

Изъятие опасного напитка

Полицейские республики продолжают мероприятия по поиску смертельного напитка «Мистер сидр». Сейчас из торговых точек Удмуртии изъяли уже более 14 тысяч литров суррогата.

Фото: МВД России

Столкновение автобусов

На Камбарской улице в Ижевске столкнулись два автобуса. В результате ДТП пострадали три пассажира, в том числе 14-летний подросток.

Пострадавших осмотрели медработники. Фото: пресс-служба ГИБДД Удмуртии

Избрание главы

На пост главы Глазовского района Удмуртии было отобрано два кандидата. Рассказываем, кто они и когда будет назначен следующий руководитель муниципалитета.

Аверкиева Галина Анатольевна и Поздеева Алена Валериановна. Фото: vavozh-raion.udmurt.ru и @yar_rayon

Реконструкция «Удмуртэнерго»

Ижевчане заметили, что вокруг офиса «Удмуртэнерго» появился забор. Ограда размещена вокруг всего здания, а также закрывает часть тротуара. «Комсомолка» обратилась в пресс-службу организации и выяснила, какие работы здесь проводят.

Около офиса «Удмуртэнерго» в Ижевске появился забор. Фото: читатель «Комсомолки»

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