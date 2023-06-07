Требуют внимания: ижевчане рассказали о спусках и подъемах в плохом состоянии

Лестницы Ижевска требуют внимания Фото: Мария Бакланова

Ничто не вечно. Это выражение как нельзя кстати подошло к лестницам Ижевска, которые после зимы оказались в плачевном состоянии. Мы заметили одну и попросили наших читателей поделиться своими наблюдениями и рассказать и о других поломанных лестницах столицы Удмуртии. Горожане помогли нам со списком таких мест, а мы побывали там, раздали им номинации и увидели, в каком они состоянии.

Самая востребованная

Популярное у ижевчан место, по которому мы спускаемся к набережной, переживает не лучшие свои времена. О его состоянии и в принципе всей набережной мы рассказывали в одной из наших публикаций. Отметим, что этот спуск горожанам уже пообещали отремонтировать, но пока без конкретных сроков.

Лестничный спуск к набережной требует внимания Фото: Мария Бакланова

Самая пострадавшая

Находится лестница на перекрестке улиц Удмуртской и Советской (около Троицкой церкви). Сразу скажем, что во время сбора информации от горожан и подготовки публикации этот объект городской улично-дорожной сети уже привели в порядок. Но у нас осталось фото лестницы в разрушенном состоянии.

Лестница недалеко от Троицкой церкви до ремонта Фото: Мария Бакланова

А вот так выглядит уже отремонтированный спуск. Красота! И главное – стало безопасно.

Лестница после ремонта. Фото: Дана Солнцева

Ближе всех к власти

Лестница располагается напротив администрации столицы Удмуртии у дома № 281 по улице Пушкинской. Общее состояние у нее, может, и вполне рабочее, но внешний вид оставляет желать лучшего. И это почти в центре Ижевска.

Недалеко от администрации Ижевска есть еще одна лестница, которая требует внимания Фото: Мария Бакланова

Соединяющая

Лестницы моста, который соединяет 5-ю Подлесную улицу и Милиционный переулок, железные, как и сам мост. Сооружение пока не аварийное, но серьезно проржавевшее.

Лестница железного моста нуждается в хорошем уходе Фото: Мария Бакланова

«Мост уже давно в таком состоянии. Страшно, что скоро начнет рассыпаться. Пока есть возможность – ходим. Если он начнет портиться сильнее, придется делать большой крюк, чтобы дойти до работы», – поделился Евгений.

Самая старенькая

46 лет исполнилось мосту над улицей Карла Маркса. Сам он, как и ведущие к нему лестницы, в довольно плохом состоянии. Между ступенями щели, да и плит на спусках не хватает. В этом году мост обещали исследовать, после чего его ждет косметический ремонт.

Мост над Карла Маркса не ремонтировали ни разу Фото: Мария Бакланова

Самая дорогая

Спуск около остановки «Дом дружбы народов» в свои молодые годы был украшен плитами из натурального коричневого мрамора. Сегодня эта лестница сильно потрепана временем, и для ее восстановления понадобится около 1,5 млн рублей. Провести ремонтные работы пообещали в 2024 году.

Власти оценили ремонт данной лестницы примерно в 1.5 миллиона рублей Фото: Мария Бакланова

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