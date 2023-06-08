Какие звуки чаще всего мешают ижевчанам спать по ночам

Иногда приходится выбирать между бессонницей из-за духоты и бессонницей из-за шума

Летом мы часто спим с открытыми окнами, а на улице в это время идет насыщенная ночная жизнь. Многим это очень мешает заснуть, а если закрыть окно, станет душно. Просто беда! «Комсомолка» решила спросить у ижевчан, какие именно звуки их беспокоят ночью больше всего.

«У нас летом каждый вечер тусовка. По соседству находится общежитие, возле которого с наступлением темноты традиционно собиралась молодежь. Раньше приезжали на машинах, включали громкую музыку, выпивали, судя по всему. Сейчас общежитие огородили забором, на машине не проехать, но песни все равно поют регулярно. А недавно у них был, судя по звукам, конкурс на самую громкую отрыжку», – пожаловался житель улицы Дзержинского Андрей.

«А у нас по ночам очень громко стучат трамваи. И пьяные люди неспокойно себя ведут, выясняют отношения», – говорит Ирина, жительница 8-й Подлесной.

Шуметь по ночам в Удмуртии запрещено законодательством

Ижевчанка Алина с улицы Парковой считает, что у нее под окнами обитают наркоманы.

«Какие-то люди по ночам истошно орут и громко смеются», – делится она.

А у Дарьи, которая живет на улице Карла Либкнехта, регулярно кто-то громко предается любви среди густых кустов. И это точно не кошки.

На улице Кунгурцева, по словам еще одной ижевчанки, обитают очень громкие подростки, которые гуляют допоздна, а вот на улице Холмогорова люди молчат и в целом ведут себя пристойно, зато распоясались птицы.

«Мы живем недалеко от лесополосы. По ночам у нас очень активно поют соловьи. Поют красиво – заслушаешься! Но так громко, что уснуть порой нереально», – рассказала Ксения.

Согласно опросу, проведенному в наших социальных сетях (участие приняли 227 ижевчан), чаще всего горожанам мешают уснуть пьяные крики – на них пожаловались 39% опрошенных. Еще 37% недовольны мотоциклистами, которые любят шумные поездки под покровом темноты. На песни под окнами, кошачьи «концерты» и детский плач жалуются гораздо реже.

Напомним, в Удмуртии действует закон о тишине, согласно которому в будние дни шуметь нельзя с 22:00 до 08:00, а по выходным и праздникам – с 23:00 до 09:00. Если под окнами шумят в это время, можно смело вызывать полицию.

Но далеко не все считается шумом. Например, на плачущего ребенка пожаловаться нельзя (хотя если с ним жестоко обращаются и он поэтому плачет, полицию следует вызывать в любое время дня и ночи), котам и птицам, разумеется, также нечего предъявить. А вот включать музыку, громко петь или играть на музыкальных инструментах, сверлить стены и проводить другие громкие работы по ночам запрещено, на такие шумы ижевчане могут пожаловаться на законных основаниях.

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