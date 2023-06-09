Главные новости Ижевска на утро 9 июня: отмена оправдательного приговора и ремонт дороги на Холмогорова

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 9 июня, пятница. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за прошедшие сутки.

Народный фронт Удмуртии обратился в прокуратуру для защиты жительницы Воткинска

Активистку оштрафовали на 10 тысяч рублей. Фото: @nf_udmurtiya

Народный фронт Удмуртии обратился в прокуратуру и следственное управление СК России с просьбой пересмотреть назначение штрафа, который получила жительница Воткинска за обращение к президенту страны. Напомним, в марте 2023 года местные жители записали видеообращение к Владимиру Путину с просьбой помочь отремонтировать проезжую часть на Совхозной улице. Подробности читайте в нашем материале.

37-летний мужчина избил подругу лопатой

Мужчина дважды ударил потерпевшую лопатой Фото: Сергей ГРАЧЕВ

37-летнего жителя Сарапульского района осудили по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. В декабре 2022 года мужчина пришел в гости к своей знакомой. В пьяном угаре мужчина напал на потерпевшую и избил ее. Два удара по голове он нанес ей лопатой. Подробности в нашем материале.

В Ижевске отменили оправдательный приговор отцу напавшего с ножом на врача подростка

Инцидент с нападением на врача произошел в ГКБ №3 в Ижевске. Фото: Архив КП

Верховный суд Удмуртии отменил оправдательный приговор 45-летнему жителю Ижевска по делу о покушении на убийство врача, который произошел зимой 2021 года. Когда осужденный напал на врача и заставил своего сына ударить медика ножом. Подробности этого громкого дела читайте здесь.

Бывшего полицейского обвиняют в бандитизме и краже 10 млн рублей

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фото: Архив КП

3 июня рядом с подземным переходом в УдГУ включат светофор и организуют временный наземный регулируемый пешеходный переход. Это связано с проведением ремонта в «подземке» у одного из самых главных университетов республики. Подробности читайте в нашем материале.

На улице Холмогорова в Ижевске ремонт асфальта начался после нанесения разметки

В мае жителей домов на улице Холмогорова в районе ТРЦ «Талисман» в Ижевске порадовали хорошей новостью – начался ремонт асфальта. И все было бы замечательно, если бы совсем недавно на этом участке нанесли новую разметку.

В администрации Ижевска пояснили, что никаких нарушений нет, а разметка была временной. После завершения работ подрядчик ее восстановит. Подробнее в нашем материале.

КХЛ взяла шефство над спортивным проектом из Удмуртии

Житель Удмуртии Михаил Смагин стал одним из победителей всероссийского конкурса «Ты в игре». Партнер соревнования Континентальная хоккейная лига (КХЛ) взяла шефство над его проектом: «Всероссийский марафон дворового хоккея».

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