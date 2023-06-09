Традиционная «Открытая студия» радио «Адам» будет работать на Центральной площади Ижевска 12 июня

Фото: Амир Закиров

12 июня, в День России и День города, на Центральной площади Ижевска по традиции заработает «Открытая студия» радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+). Радиомарафон стартует на площадке возле сухого фонтана в 10:00 и продлится до 19:00.

Гостями станут талантливые жители Ижевска и Удмуртии, в том числе участники федеральных телепроектов: победитель «Голоса Удмуртии» Артемий Прозоров, а также финалисты проекта Алексей Меринов и Владимир Волков; Анета Капба – финалист проекта Х-Фактор Беларусь и Свети Ручкина – создатель музыкального проекта Ladi Sveti и вокалист группы Silent Woo Goore.

Также в гостях у «Открытой студии» будут представители бизнеса.

Александра Адамова, заведующая детским отделением клиники Медси в Ижевске, расскажет в эфире о том, какие медицинские услуги можно получить в детской клинике на Карла Маркса, 453, в том числе – консультации специалистов, профилактические осмотры, анализы и все виды УЗИ.

Клиника Медси в Ижевске – это 5 современных многопрофильных медицинских центров с широким спектром услуг для взрослых и детей. Во время «Открытой студии» уделим внимание каждому из них.

В клинико-диагностическом центре по адресу Карла Маркса, 453а и 455 можно сделать КТ, МРТ, УЗИ, ЭКГ, рентген, денситометрию, эндоскопию и маммографию, а также выполнить функциональную диагностику.

Современный многопрофильный медицинский центр на Орджоникидзе, 53 также предлагает полный комплекс услуг в сфере диагностики, профилактики и лечения заболеваний.

Клиника Медси на Советской, 14 принимает взрослых и детей. Прием ведут терапевт, педиатр, гинеколог, кардиолог, офтальмолог, хирург, онколог и другие специалисты.

Медси – это высокая точность и достоверность диагностики. Проведение лабораторных исследований в собственной лаборатории и выезд лаборатории на дом, современное оборудование для диагностики и манипуляций. А также стоматология для детей и взрослых, вакцинация, физиотерапия и спортивная медицина, оформление медицинской документации – справок, больничных и т. д.

ООО "МЕДСИ-ИЖЕВСК". erid: LjN8JykMC

Также гостями «Открытой студии» станут представители Юридической группы «Совет». Эта ижевская компания специализируется на вопросах интеллектуальной собственности с мая 2018 года. «Совет» стал первой из компаний Удмуртии, вошедшей в число лидеров престижного юридического рейтинга «Право-300» по группе «Интеллектуальная собственность».

Организация прошла путь от маленькой юридической фирмы с пятью сотрудниками и локальными заказчиками до команды из 50 специалистов, успешно работающей с лидерами рынка в сфере франчайзинга.

Это компания, которой важен каждый клиент, доверивший ей свою проблему. Она имеет концентрированный опыт работы более чем с сотней франшизных сетей и участвовала в формировании важной для отрасли судебной практики. Специалисты компании «Совет» знают все проблемы и тенденции развития отрасли изнутри.

Здесь каждый клиент получает юридические услуги в комфортной обстановке, консультации в максимально доступной форме и полное сопровождение от документооборота до судебных споров и налоговой оптимизации.

ООО "ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА "СОВЕТ". erid: LjN8Jy5PL

А после завершения радиоэфира в 20:00 на Центральной площади начнется концерт «Россия – это мы», в котором примут участие Артемий Прозоров, Анета Капба и Алексей Осипов – победитель проекта «Голос Ижевска». А еще на сцену выйдут «Бабушки из Бураново» и главный рэпер Удмуртии Богдан Анфиногенов. Празднование Дня города в Ижевске завершится концертом Олега Газманова.

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