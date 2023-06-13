Главные новости Ижевска на утро 13 июня: мурал с изображением Кириленко и конкурс на должность мэра

Хорошего вам дня! Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, любимый город! Надеемся, вчерашний день ярким отпечатком остался в вашей памяти и вы готовы вступать в рабочую неделю. А пока вы собираетесь, предлагаем вспомнить, что произошло в Ижевске и Удмуртии за минувшие сутки.

Будущий мэр Ижевска, какой он?

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал в прямом эфире «Открытой студии» (12+) радио «Адам» (104,5 FM, 12+), каким должен быть будущий глава города. Одним из пунктов он отметил готовность к ежедневному решению городских проблем.

Абсолютный чемпион России по велоспорту

Паравелогонщик из Удмуртии стал абсолютным чемпионом России по велоспорту. Он одержал победу в своем классе на Первенстве России для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, проходящим в Ижевске.

Мурал на стене Дворца детского и юношеского творчества

В Ижевске совсем скоро появится новый мурал с изображением баскетболиста Андрея Кириленко. На стену рисунок наносят художники из Московской области. Они выбирали эскиз, исходя из известных личностей Удмуртии – Михаила Калашникова, Галины Кулаковой и Андрея Кириленко.

Поиск новых лайнеров

Еще одной темой на «Открытой студии» (12+) радио «Адам» (104,5 FM, 12+) стал поиск новых лайнеров для нового аэропорта. Глава республики рассказал, что до международных перевозок необходимо чуть больше времени, однако, в данный момент ведется поиск современных лайнеров в лизинг для большей развитии компании «Ижавиа».

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