Главные новости Ижевска на утро 14 июня: отключения горячей воды, освобожденный из плена и мошенничество с ОМС

Что произошло за вчерашний день в Ижевске и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня среда, 14 июня. В Ижевске переменная облачность и до +24°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Где отключат горячую воду

Гидравлические испытания пройдут в центральных и северных микрорайонах Ижевска с 13 по 27 июня. Без горячей воды останутся жители 196 домов.

Энергетики проводят ремонт и сипытания теплотрассы Фото: Архив КП

Кроме того, с 14 по 15 июня приостановят подачу горячей воды в Первомайском районе на участке от «Ашана» до центра города, в южных микрорайонах и Соцгороде – это связано с заменой дефектного участка теплотрассы.

Вернулся из плена

В рамках обмена военнопленными из Украины вернулся еще один житель Удмуртии. Он прибыл 11 июня в числе 94 военнопленных россиян.

Скончался почетный строитель

10 июня в возрасте 70 лет ушел из жизни почетный строитель Удмуртии Сергей Мацко, бывший первым гендиректором ООО «Ижстройгаз». С ним простились 13 июня.

Фото: ООО «Ижстройгаз»

Мошенничество с ОМС

Директор одной из ижевских стоматологий зарабатывала тем, что вносила в медицинские документы ложные данные об оказываемых клиентам услугах. Незаконным путем обвиняемая получила более 200 тысяч рублей из Территориального фонда ОМС Удмуртии.

Выехала на рельсы

В Ижевске 66-летняя пенсионерка за рулем иномарки не справилась с управлением и выехала на трамвайные пути. Она получила травмы, а движение общественного транспорта оказалось нарушено.

Врачи осмотрели травмы пенсионерки Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Новые заморозки

Синоптики сообщили, что заморозки на этой неделе в Удмуртии продолжатся. Они ожидаются в ночь на 16 июня и в ночь на 18 июня.

Ливневка на Кирова

Возле Дворца пионеров идут масштабные работы – там прокладывают ливневку, которая позволит избежать затопления низины на улице Кирова.

Часть тротуара в районе Дворца пионеров в Ижевске раскопали Фото: Анастасия Захарова

Компенсация за кур

Жители Удмуртии начали получать компенсацию за изъятую в связи с птичьим гриппом домашнюю птицу. На это выделили около 10 млн рублей. Всего изъяли более 26 тысяч поголовья и более 43 тысяч яиц.

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