Главные новости Ижевска на утро 15 июня: пожары в многоквартирных домах Ижевска и задержание преподавателя ВУЗа за 1 млн взяток

Традиционный обзор новостей
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 15 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Пожары в Ижевске
Сразу два пожара произошло в многоквартирных домах Ижевска за один день. Пожарные эвакуировали 19 человек, двоих пришлось спасать при помощи автоколенчатого подъемника.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Суд над предпринимателем
Директора предприятия в Ижевске осудили по делу об отмывании денег. Мужчина переводил деньги через подконтрольные ему счета, а затем обналичивал.
Приговор вступил в законную силу
Фото: Константин ИВШИН
Спасение ижевчанина
Мужчину из Ижевска заметили, стоящим на карнизе 8 этажа, с ножом в руках. Спасателям удалось убедить ижевчанина зайти обратно в квартиру. Затем его передали полицейским.
Фото: скриншот из видео
Рост числа жалоб
В Удмуртии увеличилось количество обращений по получению онкологической помощи. Но в то же время организовать работу с пациентами могут далеко не в каждой поликлинике. Команда Минздрава пройдется по больницам региона с проверками и выяснит, где система оказания помощи дает сбой.
В некоторых больницах Удмуртии организация работы с пациентами выстроена «весьма формально»
Фото: Мария Бакланова
Бизнес на студентах
Доцента кафедры в одном из ВУЗов Удмуртии подозревают во взяточничестве. По версии следствия, мужчина получил от студентов более 1 млн рублей за отличные оценки на экзаменах и защите диплома.
Фото: скриншот из видео
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