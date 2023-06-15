Главные новости Ижевска на утро 15 июня: пожары в многоквартирных домах Ижевска и задержание преподавателя ВУЗа за 1 млн взяток

Традиционный обзор новостей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 15 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Пожары в Ижевске

Сразу два пожара произошло в многоквартирных домах Ижевска за один день. Пожарные эвакуировали 19 человек, двоих пришлось спасать при помощи автоколенчатого подъемника.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Суд над предпринимателем

Директора предприятия в Ижевске осудили по делу об отмывании денег. Мужчина переводил деньги через подконтрольные ему счета, а затем обналичивал.

Приговор вступил в законную силу Фото: Константин ИВШИН

Спасение ижевчанина

Мужчину из Ижевска заметили, стоящим на карнизе 8 этажа, с ножом в руках. Спасателям удалось убедить ижевчанина зайти обратно в квартиру. Затем его передали полицейским.

Фото: скриншот из видео

Рост числа жалоб

В Удмуртии увеличилось количество обращений по получению онкологической помощи. Но в то же время организовать работу с пациентами могут далеко не в каждой поликлинике. Команда Минздрава пройдется по больницам региона с проверками и выяснит, где система оказания помощи дает сбой.

В некоторых больницах Удмуртии организация работы с пациентами выстроена «весьма формально» Фото: Мария Бакланова

Бизнес на студентах

Доцента кафедры в одном из ВУЗов Удмуртии подозревают во взяточничестве. По версии следствия, мужчина получил от студентов более 1 млн рублей за отличные оценки на экзаменах и защите диплома.

Фото: скриншот из видео

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