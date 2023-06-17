Гороскоп на неделю: с 19 по 25 июня Стрельцов ожидает пополнение в семье, а Львов – долгожданное признание

Мир меняется Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вы будете заряжены энергией, чтобы исследовать и создавать новое. Действуйте быстро и наверняка. Ваша жизнь способна круто измениться в лучшую сторону.

Телец

Поднимаясь из глубин к своей цели, задумайтесь, а так ли на самом деле велико ваше желание и стоит ли оно тех жертв, что вы приносите? Доверьтесь своему сердцу. Семья станет крепкой опорой и защитой для вас.

Близнецы

Позитивное мышление поможет вам справиться с усталостью, которая навалилась на вас в последнее время. Доверьтесь своей интуиции. Счастье ждет за порогом.

Рак

Изменения хорошо скажутся на вашем внутреннем состоянии. Вы сможете снять с себя часть своих обязанностей и наконец-то заняться чем-то, что вы действительно любите.

Лев

Львы могут получить признание за все свои прошлые заслуги. Отличный момент, чтобы показать свои лидерские качества в отношениях. Но не перегибайте палку.

Дева

Сложности в личной жизни можно будет легко сгладить, если вам удастся вовремя увидеть знаки судьбы. Любовь и дружба помогут вам принять важное решение. Доверьтесь им.

Весы

Вы будете испытывать больше эмоций, чем обычно. Не бойтесь открыто выражать свои чувства. Делитесь ими с близкими людьми. Только они поддержат вас в трудную минуту.

Скорпион

Упадок сил связан с остановкой в делах и разочарованием в жизни. Но не стоит отчаиваться. Совсем скоро вы сможете открыть дверь в светлое будущее.

Стрелец

Вас ожидают приятные перемены и хлопоты во всех сферах жизни. Сейчас для вас важно сохранять спокойствие и не распылять внимание на мелочи. Возможно, неожиданное пополнение в семье.

Козерог

Вас ждет неожиданный период активности. Велика вероятность выгорания и сильного стресса. Сохраняйте позитивный настрой, чтобы суметь сохранить внутренний баланс и приблизиться к высшему «Я».

Водолей

Стремясь сделать все самостоятельно и безупречно, не забывайте о том, что вы являетесь частью коллектива. Работа в команде поможет вам по-новому взглянуть на свое место в обществе.

Рыбы

Не стоит вступать в споры, особенно если оппонент имеет влияние на кого-то из ваших близких. Стоит немного уступить, чтобы в будущем сделать два шага вперед и занять доминирующее положение.

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