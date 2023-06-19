Главные новости Ижевска на утро 19 июня: утонувший юноша, самолеты до Египта и звезда на День молодежи

Что произошло за выходные в Ижевске и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 19 июня. В Ижевске облачно с прояснениями и прохладно – всего около +14°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

Утонул молодой человек

Юноша 2005 года рождения утонул в реке Нылга 18 июня. Трагедия произошла недалеко от деревни Кочур. Вещи погибшего обнаружили на берегу в ночное время, а тело достали из реки уже днем.

Тело молодого человека обнаружили в реке Нылга Увинского района Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Самолеты до Египта и Турции

В 2024 году из Ижевска можно будет летать в Египет и Турцию. В этом году, согласно плану, в столице Удмуртии заработает международный аэропорт.

Выступит Алексей Воробьев

Стало известно, кто будет поздравлять ижевчан в День молодежи (12+). С концертной программой выступит певец Алексей Воробьев. Праздник состоится 24 июня в парке Кирова.

Артист выступит с концертной программой. Фото: vk.com/alexeysparrow

Присвоила деньги малоимущих

Сотрудница центра выплат в Можге, смошенничав, получила деньги, которые были предназначены малоимущим семьям. Ее приговорили к лишению свободы на 1,5 года условно.

Имя Героя

Имя Героя Советского Союза Александра Девятьярова присвоили ижевской школе юных летчиков. Она появилась именно благодаря этому человеку. Теперь на здании появилась мемориальная доска.

Имя Героя Советского Союза присвоили школе юных летчиков в Ижевске Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Ремонт в поликлинике

Ремонт акушерско-гинекологического отделения завершился в городской поликлинике №10. Работы велись с октября 2022 года. Теперь все помещения обновлены, а в кабинетах появилось новое оборудование.

Прошел «Гербер»

17 июня в деревне Пихтовка Воткинского района отметили национальный праздник «Гербер». Основной темой праздника стала рыба, которой эта деревня славится.

Символикой Гербера в 2023 году стала рыба Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Пить стали больше

За 1 квартал 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го в Удмуртии выросло потребление алкоголя. В среднем каждый житель региона потратил за это время на спиртное порядка 3,9 тысяч рублей.

Временно перенесут

В Ижевске остановку «Механический завод» временно перенесут за перекресток улиц Восточная и Промышленная. Причиной стали дорожные работы.

Остановку перенесут в сторону Центра. Фото: пресс-служба МУП «ИжГЭТ»

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