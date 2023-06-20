Главные новости Ижевска на утро 20 июня: смертельная драка между товарищами, пожар на железной дороге и запрет на остановку транспорта

Сегодня в Ижевске будет прохладно и без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +13…+15 °С. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Техническое оборудование загорелось на железной дороге в Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

17 июня, в 02:40 на участке железной дороге между станциями Бугрыш и Кичево произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Загорелись несколько технических оборудований, но, к счастью, возгорание удалось быстро потушить.

Артист из Удмуртии выступил в финале шоу «Ты супер! 60+»

Владимир Волков из Глазова выступил в финале шоу «Ты супер! 60+». Фото: скриншот видео

Победитель песенного конкурса «Голос Удмуртии» Владимир Волков из Глазова выступил в финале шоу «Ты супер! 60+» (6+). Последний выпуск шоу показали в эфире телеканала НТВ 18 июня.

В очередной раз артист из Удмуртии поразил членов жюри своим «уникальным тембром». Певец исполнил песню Николая Гнатюка «Малиновый звон»

39-летний житель Удмуртии забил товарища до смерти

Выпивший мужчина начал спорить со своим знакомым. В ходе конфликта он набросился на потерпевшего с кулаками и начал драку, а затем взял в руки палку и продолжил бить товарища по голове.

Водитель легковушки сбил 46-летнюю женщину и 7-летнего мальчика в Удмуртии

В Воткинске сбили женщину и ребенка. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 июня на улице 1 мая в Воткинске произошло ДТП. 20-летний водитель «Лада Приора» сбил 7-летнего мальчика и 46-летнюю женщину. В результате ДТП оба пешехода получили травмы.

Остановку транспорта запретили в Парковом проезде в Ижевске

Фото: скриншот Яндекс Карты

В Ижевске запретили остановку транспорта в Парковом проезде. Соответствующее постановление за подписью врио главы города Владимира Гуляева опубликовали на сайте администрации муниципалитета.

Специально для контроля над нарушителями на месте будет работать эвакуатор. Кроме того, на участке установят дорожные знаки.

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