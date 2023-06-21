Главные новости Ижевска на утро 21 июня: эвакуация жильцов из горящей многоэтажки и суд над матерью погибшего мальчика

Традиционный обзор новостей
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 21 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Кража со счета ТСЖ
Управляющего ТСЖ задержали в Сарапуле по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, мужчина заключил договор на проведение капремонта с организацией, учредителем которой сам и являлся. И в итоге у жильцов было похищено более 600 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело
Фото: Мария Бакланова
Суд за смерть малыша
Жительницу Удмуртии осудили за смерть ее двухлетнего сына. Женщина ушла из дома, оставив малыша совсем одного. Без присмотра ребенок потянулся к чайнику и облил себя кипятком.
Двухлетний мальчик скончался от полученных термических ожогов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Нахождение фрагментов бомбардировщика времен ВОВ
Фрагменты бомбардировщика времен Великой Отечественной войны нашли недалеко от деревни Малые Калмаши в Удмуртии. Сейчас поисковики пытаются установить личности погибших бойцов. Затем в центре деревни установят памятник с именами солдат.
Фото: @id6403092
Новый способ оплаты проезда
В Ижевске оплатить проезд в автобусах №8 и 79 теперь можно в мобильном приложении. Совсем скоро такая возможность появится и на других бескондукторных маршрутах. Рассказываем, как работает эта система.
Фото: @ipopat_izhevsk
Пожар в девятиэтажке
Девять человек эвакуировали пожарные из горящей многоэтажки на улице 30 лет Победы в Ижевске. По предварительным данным, возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных граждан.
Фото: МЧС Удмуртии
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