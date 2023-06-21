1000 рублей за кладовую: при покупке квартиры в новостройке можно получить приятный бонус

Фото: предоставлено клиентом

Мечтаете о квартире в новостройке? Чтобы чистенькая, уютная и с максимальным комфортом? Тогда вам прямая дорога в Живой комплекс «Настроение» от группы компаний «АССО-строй»! До 26 июня у вас есть возможность приобрести личные квадратные метры по выгодной цене и получить возможность приобрести личную кладовую всего за 1000 рублей.

Новый современный Живой комплекс из 10 домов возводится в Устиновском районе. Он расположен вдоль улицы 40 лет Победы за остановкой «Улица Татьяны Барамзиной».

В пяти домах жители уже отпраздновали новоселье. В настоящее время активно строятся дома под номерами 6 и 7, где также можно приобрести собственные квадратные метры.

Седьмой дом (счастливое, по мнению нумерологов, число, кстати) застройщик обещает сдать в последнем квартале 2024 года. В размещенном на сайте девелопера проекте можно увидеть то, каким стильным и уютным будет дом. Здесь предусмотрено все для максимально комфортного проживания: удобные лифты и индивидуальные кладовые, просторный холл и колясочная.

Отметим, что площадь кладовых составит от 3,3 до 4,8 квадратных метров. А распорядиться ею можно по своему личному усмотрению – хранить заготовки, зимние вещи и многое другое.

Фото: envato.com

Вся территория комплекса – это закрытая территория, куда нет входа посторонним, если они, конечно, не пришли в гости к жильцам. Внутри Живого комплекса функционируют магазины, салоны красоты, кафе и другие необходимые в повседневной жизни объекты.

В непосредственной близости расположены торговые центры, спортивные и оздоровительные комплексы, супермаркеты и остановки общественного транспорта, к которым ведет подъездная дорога с освещением и тротуаром.

Фото: предоставлено клиентом

Совсем рядом сосновый бор, в котором можно гулять и наслаждаться свежим воздухом и душевным покоем. И, конечно, есть большая автостоянка. Отметим, что до центра города от Живого комплекса «Настроение» всего 15 минут на машине, а до остановки – 5 минут спокойным шагом.

Фото: предоставлено клиентом

И все это может стать вашим по выгодной цене, которая доступна лишь до 26 июня. Забронируйте вашу будущую квартиру в этот период, и цена на нее для вас уже не поднимется.

Застройщик «АССО-строй» уже 27 лет на рынке. Он заслужил признательность ижевчан за качество, надежность и соблюдение сроков. Всю необходимую информацию о доме № 7 и других объектах Живого комплекса можно узнать по телефону 911-011, на сайте и в официальной группе ВК. Менеджеры «АССО-строй» помогут определиться с выбором и забронируют вашу новую квартиру.

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