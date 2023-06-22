Последние новости Ижевска на утро 22 июня: объявление конкурса на пост главы Ижевска и сбитый подросток в Вавоже

Главные новости Ижевска Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 22 июня. Надеемся, вы полны сил и энергии, чтобы начать новый рабочий день. А «Комсомолка» расскажет о главных новостях на это утро.

Смертельное ДТП

В селе Вавож водитель грузовика сбил насмерть 13-летнего мальчика на велосипеде. Обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Конкурс на должность главы города

29 июня объявят конкурс по отбору кандидатов на должность главы города. Это сделают в рамках заседания Гордумы.

Дополнительные выборы

9 и 10 сентября в Удмуртии пройдут дополнительные выборы. Члены избирательной комиссии республики считают, что это упростит процесс.

Минута молчания

Сегодня в Ижевске пройдет акция «Минута молчания». В 13:15 в магазинах отсчитают 60 секунд. А еще на минуту остановится общественный транспорт.

Переворот фуры с поросятами

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На трассе под Ижевском перевернулась фура, в которой перевозили поросят. К счастью, никто не пострадал.

Рок-группа в полуфинале всероссийского конкурса

Группа «Хватка бульдога» из Ижевска попала в полуфинал конкурса «НАШЕСТВИЕ: Молодые ветра». Из 3000 участников ребята попали в топ-240.