Главные новости Ижевска на утро 23 июня: забитый товарищем до смерти, вырубленная аллея и депутат под домашним арестом

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 23 июня. В Ижевске облачно, временами дождливо и до +20 C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Забил на почве пьяной ссоры

В ижевском Городке Машиностроителей пьяная ссора двух товарищей привела к трагедии. Между собутыльниками завязалась драка и один мужчина забил другого до смерти.

31-летнего жителя Ижевска забили до смерти на улице Городок Машиностроителей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Почему срубили березы

Березовая аллея вдоль улицы Наговицына в центре Ижевска сильно поредела. Горожане возмутились, но в администрации города пояснили, что деревья были аварийными и представляли опасность для пешеходов и машин.

Вырубили более 20 берез. Фото: @kvmoroz

Снова под домашний арест

Депутат Госсовета Удмуртии Сергей Мусинов решением Верховного суда республики возвращен под домашний арест. Чиновника обвиняют в мошенничестве с имуществом, которое он совершил, используя служебное положение.

Депутат Госсовета Удмуртии Сергей Мусинов Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Новый член Общественной палаты России

Новым членом Общественной палаты России 8-го созыва стал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. Он уверен, что теперь сможет помогать в продвижении Удмуртии на федеральном уровне и намерен создать комиссию, которая поможет привлечь к развитию безопасной и комфортной городской среды некоммерческий сектор и бизнес.

Новым членом Общественной палаты России 8-го созыва стал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин Фото: Амир Закиров

Продолжается замена лифтов

В программу по замене лифтов региона на следующий год включили 112 дополнительных единиц оборудования. Замена лифтов пройдет в 41 доме. 407 старых лифтов уже заменили.

Срок службы лифта - 25 лет. Если до 2025 года этот срок истекает, его надо заменить Фото: Мария Бакланова

Два кандидата

В Киясовском районе Удмуртии определили двоих кандидатов на пост главы администрации – это замглавы администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ Сергей Кирющенков и замглавы – начальник управления документационного обеспечения администрации Малопургинского района Кирилл Максимов. Выберут главу района 29 июня.

Кандидаты на пост главы Киясовского района. Фото: @kiyas_rajon

Подростки «пошалили»

Очередные опасные игры детей с огнем окончились в Удмуртии крупным пожаром. Трое подростков, вероятно, стали невольными поджигателями пустующего гаража. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.

Пожар в гараже Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Откуда ямы?

В администрации Ижевска объяснили причину образования провалов в асфальте непредсказуемым поведением грунтовых и речных вод и устаревшими водопропускными системами, на реконструкцию которых пока нет денег.

В Ижевске объяснили причину образования провалов в асфальте Фото: Анастасия Захарова

Самолет из прошлого

Фрагменты боевого самолета времен Великой Отечественной войны обнаружены в Каракулинском районе Удмуртии. Воздушное судно потерпело крушение в марте 1942 года, но долгое время это считалось местной легендой, пока не нашлось подтверждение.

Фрагменты самолета Фото: Анастасия Захарова

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