Главные новости Ижевска на утро 23 июня: забитый товарищем до смерти, вырубленная аллея и депутат под домашним арестом

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 23 июня. В Ижевске облачно, временами дождливо и до +20 C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
В ижевском Городке Машиностроителей пьяная ссора двух товарищей привела к трагедии. Между собутыльниками завязалась драка и один мужчина забил другого до смерти.
31-летнего жителя Ижевска забили до смерти на улице Городок Машиностроителей. Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии
Березовая аллея вдоль улицы Наговицына в центре Ижевска сильно поредела. Горожане возмутились, но в администрации города пояснили, что деревья были аварийными и представляли опасность для пешеходов и машин.
Вырубили более 20 берез. Фото: @kvmoroz
Депутат Госсовета Удмуртии Сергей Мусинов решением Верховного суда республики возвращен под домашний арест. Чиновника обвиняют в мошенничестве с имуществом, которое он совершил, используя служебное положение.
Депутат Госсовета Удмуртии Сергей Мусинов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Новым членом Общественной палаты России 8-го созыва стал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. Он уверен, что теперь сможет помогать в продвижении Удмуртии на федеральном уровне и намерен создать комиссию, которая поможет привлечь к развитию безопасной и комфортной городской среды некоммерческий сектор и бизнес.
Новым членом Общественной палаты России 8-го созыва стал гендиректор «Парков Ижевска» Сергей Буторин
Фото: Амир Закиров
В программу по замене лифтов региона на следующий год включили 112 дополнительных единиц оборудования. Замена лифтов пройдет в 41 доме. 407 старых лифтов уже заменили.
Срок службы лифта - 25 лет. Если до 2025 года этот срок истекает, его надо заменить
Фото: Мария Бакланова
В Киясовском районе Удмуртии определили двоих кандидатов на пост главы администрации – это замглавы администрации Балезинского района по строительству и ЖКХ Сергей Кирющенков и замглавы – начальник управления документационного обеспечения администрации Малопургинского района Кирилл Максимов. Выберут главу района 29 июня.
Кандидаты на пост главы Киясовского района. Фото: @kiyas_rajon
Очередные опасные игры детей с огнем окончились в Удмуртии крупным пожаром. Трое подростков, вероятно, стали невольными поджигателями пустующего гаража. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м.
Пожар в гараже
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
В администрации Ижевска объяснили причину образования провалов в асфальте непредсказуемым поведением грунтовых и речных вод и устаревшими водопропускными системами, на реконструкцию которых пока нет денег.
В Ижевске объяснили причину образования провалов в асфальте
Фото: Анастасия Захарова
Фрагменты боевого самолета времен Великой Отечественной войны обнаружены в Каракулинском районе Удмуртии. Воздушное судно потерпело крушение в марте 1942 года, но долгое время это считалось местной легендой, пока не нашлось подтверждение.
Фрагменты самолета
Фото: Анастасия Захарова
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