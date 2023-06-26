Последние новости Ижевска на утро 26 июня: попытка вооруженного мятежа и перевернувшийся катамаран

Ожидается теплый день Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 26 июня. Возможны небольшие дожди и даже грозы, хотя день обещает быть теплым. А «Комсомолка» расскажет о главных новостях этих выходных.

Попытка вооруженного мятежа

24 июня в стране начался вооруженный мятеж. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер». Ведомство это отвергло.

ФСБ возбудила дело в отношении предпринимателя. А подразделения ЧВК начали двигаться по стране. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ЧВК развернулись.

«Комсомолка» вела онлайн-трансляцию событий. Ситуацию также прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Перевернувшийся катамаран

На Ижевском пруду перевернулся катамаран с двумя пассажирами из-за порыва сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.

Перекрытие улицы

Улицу Димитрова перекроют 27 июня. Там будут ремонтировать теплосети.

Награда «Отец солдата»

Житель Удмуртии Валерий Орлов получил медаль «Отец солдата» в Госдуме. Его сын Артур стал Героем России.

Сабантуй

Сабантуй прошел на ипподроме Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В выходные в Удмуртии прошел Сабантуй. «Комсомолка» показывает самые яркие фотографии с мероприятия.

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