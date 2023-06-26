Последние новости Ижевска на утро 26 июня: попытка вооруженного мятежа и перевернувшийся катамаран

Ожидается теплый день
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 26 июня. Возможны небольшие дожди и даже грозы, хотя день обещает быть теплым. А «Комсомолка» расскажет о главных новостях этих выходных.
Попытка вооруженного мятежа
24 июня в стране начался вооруженный мятеж. Евгений Пригожин обвинил Минобороны в нанесении ударов по тыловым частям ЧВК «Вагнер». Ведомство это отвергло.
ФСБ возбудила дело в отношении предпринимателя. А подразделения ЧВК начали двигаться по стране. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ЧВК развернулись.
«Комсомолка» вела онлайн-трансляцию событий. Ситуацию также прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Перевернувшийся катамаран
На Ижевском пруду перевернулся катамаран с двумя пассажирами из-за порыва сильного ветра. К счастью, никто не пострадал.
Перекрытие улицы
Улицу Димитрова перекроют 27 июня. Там будут ремонтировать теплосети.
Награда «Отец солдата»
Житель Удмуртии Валерий Орлов получил медаль «Отец солдата» в Госдуме. Его сын Артур стал Героем России.
Сабантуй
Сабантуй прошел на ипподроме
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В выходные в Удмуртии прошел Сабантуй. «Комсомолка» показывает самые яркие фотографии с мероприятия.
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