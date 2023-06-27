Главные новости Ижевска на утро 27 июня: мертвый рыбак и победа ижевчан в Стамбуле

27 июня в Ижевске будет тепло и без дождей. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха днем +23…+25 °С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Стобалльница ЕГЭ из Ижевска рассказала, как сдавала химию

Девушка собирается поступать в медицинский институт. Фото: предоставлено героями материала

«Комсомолка» пообщалась с выпускницей гимназии № 83 города Ижевска Дарьей Саперовой, которая получила высший балл на экзамене по химии, и узнала, сложно ли было готовиться и как удалось справиться с волнением.

Пропавший в Удмуртии рыбак найден мертвым в Татарстане

Тело мужчины нашли в Татарстане. Фото: @pssur

22 июня мужчина 1974 года рождения отправился на рыбалку с двумя друзьями. Рыбак заметил, что оставил дома прикорм и поэтому вернулся обратно. После второго выезда мужчина домой не вернулся.

Команда из Ижевска победила на всемирном чемпионате по уличным танцам в Стамбуле

Танцоры победили в возрастной категории «Юниор». Фото: Кристина Степанова

Танцевальная команда «Степашки Crew» из Ижевска завоевала золото на всемирном чемпионате по уличным танцам World of dance-2023 в Стамбуле. 29 ребят в возрасте от 12 до 17 лет обошли 10 коллективов из Америки, Турции, Британии, Польши и других стран.

Мужчина погиб при пожаре в Ижевске

Личность погибшего при пожаре мужчины не установлена. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

Мужчина погиб в пожаре в Ижевске в ночь на 26 июня. Трагедия произошла в доме на улице Жечева. По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Цены на коммунальные услуги с 1 июля в Ижевске повышать не будут

Следующая индексация должна летом 2024 года. Фото: Мария Бакланова

Минстрой Удмуртии сообщил «Комсомолке», что роста цен на коммунальные услуги с 1 июля 2023 года не будет. Следующая индексация должна произойти только через год, летом 2024 года. Впрочем, как получится на практике, узнаем позже.

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