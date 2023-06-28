Главные новости Ижевска на утро 28 июня: установка валидаторов на новых автобусных маршрутах и расселение жильцов из аварийного дома XIX века

Традиционный обзор новостей
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 28 июня. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Установка валидаторов
Валидаторы появятся на еще семи автобусных маршрутах Ижевска. Оборудование введут в систему уже сегодня, 28 июня.
До конца 2023 года валидаторы появятся в 100 автобусах Ижевска
Фото: Андрей АБРАМОВ
Смерть при пожаре
26 июня на Пионерской улице в Ижевске загорелся частный дом. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла 50-летняя женщина.
Фото: МЧС Удмуртии
Расселение аварийного дома
В Сарапуле жильцов аварийного дома, построенного еще в конце XIX века, не могут расселить вот уже два года. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Ведется расследование.
Фото: @sledcomru
Обновление автогородка
Автогородок у Дворца детского творчества в Ижевске обновят. Подрядчик заменит асфальт и установит освещение. Кроме того, будет закуплено новое учебное оборудование.
Автогородок перенесут на место бывшей баскетбольной площадки. Фото: @semenov_yaroslav78
Долг Минздрава
Более 17 млн рублей задолжало министерство здравоохранения Удмуртии по госконтракту. Для решения этой проблемы предпринимателю пришлось обращаться в прокуратуру.
Задолженность перед организацией превысила 17 млн рублей
Фото: Мария Бакланова
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».