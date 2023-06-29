Главные новости Ижевска на утро 29 июня: отключение светофоров и проблемы со связью

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 29 июня, четверг. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается облачная погода. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за прошедшие сутки.

Светофоры на трех перекрестках Ижевска перестанут работать 29 июня

Фото: администрация Ижевска

29 июня с 9:00 до 16:00 в Ижевске отключат светофоры сразу на перекрестках:

– Лихвинцева – Коммунаров

– Лихвинцева – Удмуртская

– Удмуртская – Базисная.

Жители Удмуртии сообщили о проблемах со связью МТС

В Удмуртии произошел сбой связи Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Абоненты МТС из Удмуртии сообщили о массовых проблемах со связью и интернетом. Такие же проблемы зафиксированы в Самарской и Нижегородской областях, Татарстане, Ульяновске, Кировской области и Саратове. Как сообщают пользователи, проблемы со связью начались еще с утра, а к вечеру связь практически пропала.

В Удмуртии отмечают Курбан-байрам

В Удмуртии началось празднование Курбан-байрама. Фото: @a.brechalov

Вечером 27 июня мусульмане начинают отмечать один из важнейших религиозных праздников Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. В Удмуртии празднования продлятся до 1 июля.

Выпускник из Глазова сдал ЕГЭ по биологии на 100 баллов

Выпускникам Удмуртии пришли результаты ЕГЭ по биологии, который ребята написали 13 июня. 100 баллов получил выпускник школы №1 в Глазове.

21-летнюю жительницу Ижевска осудили за дискредитацию ВС России

Фото: freepik.com

По обвинению в дискредитации Вооруженных сил России осудили 21-летнюю жительницу Ижевска. В мае 2023 года девушка написала краской из баллончика на рекламном баннере со службой в ВС страны надпись, в которой обвинила военнослужащих в фашизме.

Мужчина из Ижевска отправится в колонию за откушенное сопернику ухо

В Ижевске по обвинению в обезображивании лица соперника осудили местного жителя. В августе 2022 года мужчина заявился в гости к бывшей жене, где и увидел потерпевшего. Разозлившись от ревности, мужчина развязал драку, в ходе которой откусил сопернику часть уха.

Суд освободил от административной ответственности жительницу Удмуртии, которую оштрафовали за обращение к президенту

Фото: @sudUdm

Верховный суд Удмуртии освободил от административной ответственности жительницу Воткинска. Ранее женщину осудили за видеообращение к президенту страны, в котором она и другие активисты города просили помочь с организацией ремонта дороги. По словам горожан, местные власти обещали заменить асфальт уже 35 лет. За запись этого видео пенсионерке нужно было заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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