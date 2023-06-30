Последние новости Ижевска на утро 30 июня: перекрытие движения на Авангардной и анонс конкурса на должность главы города

Обзор новостей
Фото: Диля Ахмадишина
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 30 июня – целый месяц лета позади. Ожидаются кратковременные дожди, но день жаркий. А «Комсомолка» по традиции начнет это утро с обзора новостей.
Конкурс на должность главы Ижевска
24 августа состоится конкурс на должность главы города. Рассказываем о требованиях к кандидатам.
Новый глава Киясовского района
Сергея Кирющенкова назначили на пост главы Киясовского района. Он приступит к обязанностям уже на следующей неделе, с 3 июля.
Перекрытие движения на Авангардной
С 29 июня по 2 июля на улице Авангардной ограничат движение по одной из полос. Там проведут ремонт теплосетей.
Реки с недостоверными названиями
В Удмуртии на границе с Татарстаном выявили три реки, которые пришлось переименовать.
Информация о гибели голубей
И она не подтвердилась. Все началось с сообщений жителей о мертвых птицах. Но ветеринары информацию опровергают.
Погибший в зоне СВО
В Удмуртии простились с Алексеем Кузнецовым. Он погиб на Украине.