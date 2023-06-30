Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ижевск возвращается нормальное лето. Столбик термометра ползет вверх, начались кратковременные дожди. В эти выходные погода будет влажной и не слишком жаркой. В субботу вероятны ливни, в воскресенье будет еще сыро, но выглянет солнце.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 1 июля, в Ижевске, по данным гидрометцентра России, ожидается пасмурная погода, дожди – вероятно, довольно сильные и продолжительные – и около +25°С. Ночью осадки продолжатся, на термометре будет около +14°С. Яндекс.Погода прогнозирует +24°С днем и до +18°С ночью. В течение суток будет дуть южный ветер, который сменится на юго-восточный, его скорость составит около 2-3 м/с.

В воскресенье, 2 июля, ижевчанам обещают переменную облачность и дождь, который стихнет к вечеру. Днем температура воздуха составит около +24°С (+22°С, по Яндекс.Погоде), ночью – до +14.. +18°С. С утра подует юго-западный ветер со скоростью около 3 м/с, затем он сменится на западный со скоростью 2 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели ожидается переменная облачность и возвращение жары +27.. +28°С.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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