Главные новости Ижевска на утро 3 июля: новый очаг птичьего гриппа и режим ЧС в Удмуртии

Актуальные новости Ижевска
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск. Сегодня 3 июля, понедельник. Днем, в городе ожидается облачная погода и +26 °С. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за выходные.
Фото: архив КП
Птичий грипп опять обнаружен в Удмуртии. Очаг выявили в Игринском районе – на пруду в деревне Беляевское специалисты нашли трупы чаек.
«В пробах отобранного патологического материала обнаружен грипп птиц А Н5N1. Согласно требованиям законодательства, трупы птиц уничтожены на месте сжиганием, проведена дезинфекция», - заявил глава района.
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Минсельхоз Удмуртии будет осуществлять мониторинг обстановки
Фото: Константин ИВШИН
Режим чрезвычайной ситуации введут в Удмуртии с 3 июля. Решение правительства региона связано с почвенной засухой и угрозой материальных потерь от уничтожения посевов. Подробности читайте в нашем материале.
В первый день июля в Ижевске произошла трагедия. Из окна выпал маленький ребенок и погиб. Все случилось в доме по адресу Воткинское шоссе, 57Б. Малыш выпал из окна квартиры на 8 этаж.
Браки аннулируются. Фото: архив редакции
Трое жителей Ижевска подозреваются в организации незаконной миграции для жителей Закавказья. За вознаграждение женщина и двое мужчин, согласно данным следствия, за 2022 год организовали 5 фиктивных браков между «заказчиками» и гражданками России. Подробности читайте здесь.
Дело направлено в суд. Фото: архив редакции
41-летний житель Ижевска в марте 2023 года разместил в соцсети негативный комментарий, направленный на возбуждение ненависти и унижение представителей одной из национальностей. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершилось.
В деревне Беляевское Игринского района зарегистрировали очаг птичьего гриппа. В 5-километровую зону карантина попали деревни Сепож, Палым, Итадур, Пуринский, Вукобер, Тупал Пурга, Турел, Тышур, Седойлуд и село Большая Пурга.
Проводится подомовой обход частных домов для учета птиц.
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