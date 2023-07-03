Главные новости Ижевска на утро 3 июля: новый очаг птичьего гриппа и режим ЧС в Удмуртии

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 3 июля, понедельник. Днем, в городе ожидается облачная погода и +26 °С. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за выходные.

В Удмуртии нашли зараженных птичьим гриппом чаек

Фото: архив КП

Птичий грипп опять обнаружен в Удмуртии. Очаг выявили в Игринском районе – на пруду в деревне Беляевское специалисты нашли трупы чаек.

«В пробах отобранного патологического материала обнаружен грипп птиц А Н5N1. Согласно требованиям законодательства, трупы птиц уничтожены на месте сжиганием, проведена дезинфекция», - заявил глава района.

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Режим ЧС введут в Удмуртии с 3 июля

Минсельхоз Удмуртии будет осуществлять мониторинг обстановки Фото: Константин ИВШИН

Режим чрезвычайной ситуации введут в Удмуртии с 3 июля. Решение правительства региона связано с почвенной засухой и угрозой материальных потерь от уничтожения посевов. Подробности читайте в нашем материале.

3-летний ребенок выпал из окна в Ижевске

В первый день июля в Ижевске произошла трагедия. Из окна выпал маленький ребенок и погиб. Все случилось в доме по адресу Воткинское шоссе, 57Б. Малыш выпал из окна квартиры на 8 этаж.

Жители Ижевска организовали 5 фиктивных браков для незаконной миграции иностранцев

Браки аннулируются. Фото: архив редакции

Трое жителей Ижевска подозреваются в организации незаконной миграции для жителей Закавказья. За вознаграждение женщина и двое мужчин, согласно данным следствия, за 2022 год организовали 5 фиктивных браков между «заказчиками» и гражданками России. Подробности читайте здесь.

За негативный комментарий в соцсети жителю Ижевска грозит срок до 5 лет лишения свободы

Дело направлено в суд. Фото: архив редакции

41-летний житель Ижевска в марте 2023 года разместил в соцсети негативный комментарий, направленный на возбуждение ненависти и унижение представителей одной из национальностей. Расследование уголовного дела в отношении обвиняемого завершилось.

10 населенных пунктов в Удмуртии закроют на карантин из-за птичьего гриппа

В деревне Беляевское Игринского района зарегистрировали очаг птичьего гриппа. В 5-километровую зону карантина попали деревни Сепож, Палым, Итадур, Пуринский, Вукобер, Тупал Пурга, Турел, Тышур, Седойлуд и село Большая Пурга.

Проводится подомовой обход частных домов для учета птиц.

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