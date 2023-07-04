Главные новости Ижевска на утро 4 июля: смертельное ДТП и 153 дома без горячей воды

4 июля в Ижевске будет жарко. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +27…+29 °С. Ветер западный 6-11 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

19-летний водитель легковушки врезался в дерево и скончался в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 июля, в 14:40 на первом км дороги «Ува – Мушковай» произошло смертельное ДТП. «Хендай Солярис» под управлением 19-летнего молодого человека съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель автомобиля скончался.

Девять выпускников из Удмуртии сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

Стали известны результаты ЕГЭ по информатике Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускникам 11 классов в Удмуртии поступили результаты ЕГЭ по информатике, который они написали 19 и 20 июня. Максимальный балл получили 9 ребят.

Вышла вторая серия интервью с Главой Удмуртии

Фото: Эдуард Карипов

Александр Бречалов ответил на самые острые вопросы директора медиахолдинга CDM Анастасии Власовой. Во второй части эксклюзивного интервью с главой Удмуртии затронули важные городские и социальные темы.

Актриса из Ижевска Мария Горбань снялась в новом комедийном сериале

Фото: предоставлено телеканалом ТНТ

Уроженка столицы Удмуртии Мария Горбань снялась в новом сериале на канале ТНТ «Тайна пропавшей деревни» (16+). Комедийный детектив, получивший награду в номинации «Самый ожидаемый проект» на фестивале «Original+» (16+) в 2023 году, выйдет в телеэфир 3 июля в 21:00 по местному времени.

Жильцы 153 домов Ижевска останутся без горячей воды до 17 июля

Фото: Мария Бакланова

В период с 4 по 17 июля в столице Удмуртии пройдет 15 этап гидравлических испытаний труб. Согласно графику работ энергетиков на сайте филиала «Т Плюс» в Удмуртии, без горячей воды останутся жильцы 153 домов.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

5 фактов о главном корпусе Оружейного завода Ижевска, которые вы не знали

Платные парковки в Ижевске: с 3 июля в центре города их станет больше

В Ижевске начался второй этап обработки городских кладбищ от клещей