Почему зубная боль отдает в ухо, а при насморке слезятся глаза: как все взаимосвязано в нашей голове

К чему приводят запущенные инфекции. Фото: envato

Иногда мы отмечаем у себя симптомы, на первый взгляд, совершенно не связанные друг с другом. Например, одновременно заболели зуб и ухо. Или одновременно с простудой напал конъюнктивит. Но просто так ничего не бывает. Все, что есть в нашей голове, очень тесно взаимосвязано. Сейчас разберемся, как именно.

Может ли болеть ухо от зуба

Запущенный кариес 6-го или 7-го зубов и пульпит действительно могут приводить к тому, что боль переходит на ухо и висок с той же стороны. При отеке десны в ухе может начать «стрелять». Такая боль называется иррадиирующей, то есть возникает она в одном участке, а ощущается в другом. А при гайморите, например, неприятные ощущения, наоборот, могут отдавать в зубы.

Некорректное лечение или запущенные болезни зубов могут приводить к воспалению тройничного нерва, что также сопряжено с головной и ушной болью. Но в этом случае обычно болит вся половина лица, а также наблюдаются спазмы лицевых мышц.

Больной зуб может стать источником многих проблем. Фото: envato

Гораздо реже имеет место распространение самого воспаления от больного зуба или десны. Но, как правило, сперва невылеченный зуб становится причиной неприятностей в носоглотке. Это может быть ангина или тонзиллит, а также синуситы, то есть воспаление носовых пазух. В среднее ухо инфекция может попасть через евстахиеву трубу, которая соединяет его с носоглоткой и служит для оттока слизи.

А еще бывают ситуации, когда корни зуба располагаются близко к пазухе или даже внутри нее. Тогда воспаление в зубных каналах вызовет синусит «на раз-два».

Может ли ангина быть причиной отита

Взаимосвязь ушей с горлом настолько тесна, что ангина не просто может – она очень часто становится причиной отитов. А еще к ним приводят хронические инфекции верхних дыхательных путей и невылеченные аденоиды.

Отит – это воспаление наружного или среднего уха. Фото: envato

Особенно быстро переходят в отит респираторные заболевания у детей, потому что их слуховая труба имеет небольшую длину и воспалению по ней «ближе добираться».

Причиной отита и ринита также может стать стоматит – воспаление ротовой полости бактериальной или грибковой природы.

Почему при насморке слезятся глаза

Это происходит не каждый раз и не при каждой ОРВИ, но тем не менее слезотечение или даже конъюнктивит могут возникать на фоне «простуды». Причина в том, что глаза связаны с полостью носа слезными каналами. В норме это своеобразные «дренажные трубки», отводящие избыток слезной жидкости. Если слизистая оболочка носа сильно воспалена, она отекает и перекрывает носослезный канал. В итоге слезам ничего другого не остается, как вытекать через глаза.

Инфекция тоже может подняться по этому каналу из носовой полости. А риновирусы и аденовирусы сами по себе одновременно вызывают воспаление и носоглотки, и слизистой оболочки глаза.

Насморк и больное горло могут привести к отиту и слезотечению. Фото: envato

Кстати, еще одной причиной слезотечения могут стать новообразования в носу, например, полипы. Механизм тот же – они растут и придавливают слезные каналы.

Чем опасен синусит

Синуситами называют воспаление носовых пазух, которые нам нужны для нагревания и увлажнения вдыхаемого воздуха. Чаще всего бывает гайморит – гайморовы пазухи находятся по бокам от носа, и в них быстро проникает инфекция в результате любого затянувшегося ОРЗ. Это неприятное заболевание, часто переходящее в хроническую форму с мучительным затяжным насморком и болями. Но гораздо опаснее него фронтит, представляющий собой воспаление лобной пазухи, которое, в свою очередь, способно распространиться на ячейки решетчатой кости. Эта кость находится между глазами, переносицей и мозгом. Ее стенки очень тонкие и не всегда являются достаточной преградой для воспалительного процесса. То есть последний может перейти на глазные яблоки и даже оболочку головного мозга, вызвав такую тяжелую патологию, как менингит.

Лечиться нужно вовремя

Единственный совет, который могут дать врачи, чтобы предотвратить миграцию заразы внутри нашей головы, – вовремя и правильно лечить любые заболевания носоглотки и зубов. Важно с первыми симптомами выбрать нужную тактику лечения и завершить курс до конца. Если врач прописал антибиотик, принимать его ровно столько дней, сколько написано в рецепте, а не «когда хуже стало». И ни в коем случае не переносить болезнь на ногах.

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