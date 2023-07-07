Последние новости Ижевска на утро 7 июля: суд над экс-директором ЧОПа, охранявшего школу №88, и утонувший на пруду

Оставайтесь в курсе последних событий Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 7 июля. День обещает быть жарким. А начнем мы его с обзора главных новостей.

Суд над директором ЧОПа

Прошло судебное заседание по делу бывшего директора ЧОПа, который занимался охраной школы №88. Уже назначено следующее слушание.

Пляжи для купания

В такую погоду хочется искупнуться. Но иногда это может быть опасно. Рассказываем, на каких пляжах Удмуртии можно спокойно плавать.

Запрет на регистрацию домов у аэропорта

Жители деревни Новое Мартьяново не могут зарегистрировать дома около аэропорта. По слухам, прилегающие к зоне аэродрома дома должны сносить, но это не так.

Гибель в пожаре

Два человека погибли во время страшного пожара в Сарапульском районе. Еще один получил ожоги.

Утонувший на пруду

В Кизнере произошла очередная трагедия на воде. Пьяный мужчина утонул в местном пруду.

Комиссия по отбору кандидатов на пост главы Ижевска

В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска включили шесть членов. Конкурс пройдет 24 августа.

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