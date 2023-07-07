Последние новости Ижевска на утро 7 июля: суд над экс-директором ЧОПа, охранявшего школу №88, и утонувший на пруду

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Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 7 июля. День обещает быть жарким. А начнем мы его с обзора главных новостей.
Прошло судебное заседание по делу бывшего директора ЧОПа, который занимался охраной школы №88. Уже назначено следующее слушание.
В такую погоду хочется искупнуться. Но иногда это может быть опасно. Рассказываем, на каких пляжах Удмуртии можно спокойно плавать.
Жители деревни Новое Мартьяново не могут зарегистрировать дома около аэропорта. По слухам, прилегающие к зоне аэродрома дома должны сносить, но это не так.
Два человека погибли во время страшного пожара в Сарапульском районе. Еще один получил ожоги.
В Кизнере произошла очередная трагедия на воде. Пьяный мужчина утонул в местном пруду.
В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Ижевска включили шесть членов. Конкурс пройдет 24 августа.
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