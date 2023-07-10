Кишечная инфекция у детей: симптомы, лечение, профилактика

Кишечные инфекции особенно опасны для детей младшего возраста. Фото: envato.com.

Кишечные инфекции летом – явление довольно частое. Жара, скопление людей, путешествия, купание в многолюдных местах и несвежая пища делают свое дело, и количество заболевших становится больше. Как избежать инфекции и какими должны быть первые действия родителей, рассказала врач-педиатр клиники «Медси» Ольга Сидорова.

Как можно заразиться?

Самыми распространенными возбудителями кишечной инфекции считаются бактерии (сальмонелла, эшерихия и клебсиелла) и вирусы (ротавирус, норовирус, астровирус), а также простейшие (бластоцисты, лямблии и амебы).

Овощи и фрукты необходимо тщательно мыть. Фото: envato.com.

Заразиться можно через плохо вымытые овощи и фрукты, некоторые продукты питания, в водоемах со стоячей водой, где купается много народа, через грязные руки и игрушки. Попадая в организм, бактерии вызывают воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника – энтерит, энтероколит и колит, гастрит и гастроэнтерит.

Заболевший кишечной инфекцией человек с первых часов становится заразен для окружающих. И этот период может продлиться до недели и более. За это время человек способен заразить довольно большое количество людей в своем окружении. Передача происходит воздушно-капельным или бытовым путем.

Симптомы заболевания

Инкубационный период кишечной инфекции может длиться от 2-3 часов до 5-7 дней. А потом наступает острая фаза с головной болью, слабостью, температурой до 39 градусов, потерей аппетита, тошнотой, болью в животе, рвотой и жидким стулом (до 15 раз в сутки).

В числе симптомов высокая температура, рвота, жидкий стул и слабость. Фото: envato.com.

Если быстро начать лечение, то через 2-3 дня малыш уже идет на поправку, а через 7 дней выздоравливает. Медлить и пытаться самостоятельно лечить кишечную инфекцию не стоит. Обезвоживание у маленьких детей происходит очень быстро.

Сидорова Ольга Владимировна, врач-педиатр клиники «Медси». Фото: предоставлено клиникой.

«Однажды к нам на руках принесли 4-летнюю девочку с признаками сильнейшего обезвоживания и интоксикацией. Первые симптомы у малышки появились сутки назад. Родители пытались самостоятельно справиться с инфекцией, но быстро поняли, что нужна помощь врача. Девочке было назначено лечение, снята интоксикация, восстановлен водно-электролитный баланс, и домой она ушла на своих ногах», – рассказала Ольга Владимировна.

У младенцев обезвоживание развивается стремительно. Фото: envato.com.

У грудных детей на обезвоживание организма может указывать родничок – он втягивается, а еще мраморность, бледность или синюшный оттенок кожных покровов, сниженный тургор тканей, резкая слабость и сонливость.

Что делать?

Первым делом, советует врач, нужно вызвать на дом доктора и параллельно попробовать своими силами остановить рвоту. Не стоит пить воду большими глотками. Давать живительную влагу малышу нужно буквально по маленькому глотку (воду организм может впитать и через слизистые рта), и лучше, если это будут растворы для регидротации, содержащие глюкозу и электролиты. Эти вещества в первую очередь выводятся из организма с рвотой и жидким стулом.

После осмотра и сбора анамнеза врач назначит необходимые для постановки точного диагноза анализы и назначит терапию. Если состояние ребенка тяжелое, его госпитализируют.

Медлить нельзя, предупреждает эксперт. Если не остановить рвоту и жидкий стул, наступит обезвоживание, которое может привести к тяжелым для организма последствиям.

Врачи помогут остановить процесс обезвоживания организма. Фото: envato.com.

Лечение

После того, как рвота прекратилась, можно приступать к лечению. Чаще всего врачи назначают сорбенты, которые очистят организм от токсинов, ферменты и пробиотики, восстанавливающие естественную микрофлору кишечника. В некоторых случаях назначается антибактериальная терапия. И, конечно, первой в списке назначений будет щадящая безмолочная диета.

Нужно обязательно соблюдать все рекомендации врача и проходить лечение полным курсом, чтобы исключить негативные последствия для детского организма.

Профилактика

В случае с бактериальными инфекциями все очень просто – мыть руки с мылом, не есть немытые овощи и фрукты, обрабатывать игрушки малыша и не пользоваться чужой посудой.

Не стоит употреблять в пищу скоропортящиеся продукты, которые некоторое время лежали вне холодильника, и пить сырую воду из водоемов и колонок.

С вирусными кишечными инфекциями ситуация сложнее. Они передаются преимущественно воздушно-капельным путем. В помощь современным родителям – вакцина от ротавируса, которую малышу делают в первые недели жизни.

«Первую прививку закапывают в рот в период до 12 недель жизни ребенка, а все три дозы необходимо ввести до 32 недель. Дальше вакцина уже не применяется. Она снижает риск заражения ротавирусными инфекциями на 80% и на 100% защищает организм ребенка от тяжелых последствий», – рассказала педиатр Ольга Сидорова.

Стоит отметить, что данной вакцины нет в календаре обязательных детских прививок. Ее делают детям по запросу родителей.

Прививку от ротавируса можно сделать в клинико-диагностическом медицинском центре «Медси» по адресам в Ижевске:

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