Главные новости Ижевска на утро 11 июля: поиски 6-летней девочки и встреча Александра Бречалова с Владимиром Путиным

Сегодня в Ижевске будет очень жарко. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями.Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха днем +33…+36 °С. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Поиски пропавшей 6-летней девочки из Удмуртии

Фото: Сергей Грачев

В Воткинском районе полицейские нашли пропавшую 6-летнюю девочку. Она вышла на улицу погулять в районе 20:00, но домой не вернулась. Родители отправились на поиски ребенка самостоятельно, но так и не смогли найти дочь. Они сообщили о пропаже в полицию, стражи порядка осмотрели близлежащие дворы, детские площадки и подъезды. Найти девочку удалось только спустя 8 часов.

66-летний пьяный мужчина из Ижевска напал с ножом на сына

Фото: архив редакции

В Ижевске задержали 66-летнего мужчину. Его подозревают в нападении на сына.

Инцидент произошел в квартире подозреваемого, где вместе с ним жил его 35-летний сын. Отношения между ними были напряженными из-за того, что пенсионер много пил. В день происшествия молодой мужчина вернулся домой с работы и, увидев пьяного отца, начал очередную ссору.

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал президенту о ситуации в регионе

Фото: http://kremlin.ru/

10 июля, прошла рабочая встреча Владимира Путина с главой Удмуртии Александром Бречаловым. На ней руководитель региона рассказал президенту о социально-экономическом положении в республике.

В Удмуртии врачи-гинекологи сделали сложную операцию беременной двойней женщине

Женщина на 8 неделе беременности пришла в больницу с жалобами на боль в животе. Она вынашивала двойню. Ей сделали УЗИ, где врачи обнаружили у нее внематочную беременность. Женщина была срочно госпитализирована.

Садовый дом сгорел в Удмуртии 9 июля

Фото: МЧС Удмуртии

9 июля на СНТ «Пугачево-1» в Малопургинском районе загорелся садовый дом.

Сообщение о возгорании поступило в 11:34. Пламя уничтожило дом, летнюю кухню, веранду, гараж и теплицу, а также повредило баню.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гениальный Полунин, юбиляр Шуфутинский, необычный Пенкин: кто из звезд приедет в Ижевск с концертами

29-летний житель Ижевска обвиняется в демонстрации нацистской атрибутики

Второй срок, признание ошибок и зарплата чиновников: о чем рассказал Александр Бречалов в 3 части большого интервью