Как избежать проблем с зубами во время беременности: профилактика, советы, правила лечения

Фото: envato.com

Почему у меня крошатся зубы с первого месяца беременности, а некоторые каждый день едят конфеты, и нет ни намека на кариес? В каком триместре безопаснее лечить зубы? Можно ли удалять зубы беременным? Подобными вопросами от будущих мам пестрят поисковики интернета и женские форумы. Для экономии времени и более качественных информативных ответов мы адресовали эти и другие популярные вопросы специалисту.

Разобраться в важной теме нам помогла стоматолог-терапевт клиники «Небо» Лейсан Печерских.

Стоматолог-терапевт клиники «Небо» Лейсан Печерских. Фото: предоставлено клиникой.

Почему зубы при беременности разрушаются?

Во-первых, у будущей мамы изменяется гормональный фон, что отражается даже на составе и свойствах слюны, и это может стать причиной развития кариеса.

Во-вторых, десны женщины становятся более рыхлыми и доступными для болезнетворных бактерий. А это чревато воспалениями.

В-третьих, из-за токсикоза во рту может преобладать кислая среда, что приводит к эрозии и истончению зубной эмали.

И, как известно, во время роста плода из организма матери расходуется много кальция (из костной системы и зубов). Если не восполнять его запасы, зубы начинают разрушаться.

«Если проблема в нехватке кальция, то стоматолог направит к врачу, который ведет беременность, чтобы он назначил нужные препараты. Если же причиной проблем является воспаление, то своевременное лечение минимизирует риски попадания инфекции к плоду», – рассказала Лейсан Раилевна.

Фото: envato.com

Стоит ли лечить зубы во время беременности?

«Только врач может достоверно сказать, стоит ли приводить зубы в порядок во время вынашивания малыша или все же лучше подождать родов», – пояснила специалист.

Любые процедуры под запретом, если у женщины в положении наблюдается дентофобия (боязнь стоматологов). Кроме этого, запрещено лечение с использованием анестетика с высоким содержанием адреналина, любое хирургическое вмешательство (кроме крайних случаев, когда есть угроза жизни), рентген и лечение зубов под наркозом также нежелательны.

Может ли отсутствие лечения негативно отразиться на беременности и здоровье ребенка?

Бактерии, которые являются возбудителями кариеса, могут привести к преждевременным родам или низкой массе тела малыша. А при пульпите и периодонтите бактерии могут через кровь попасть к плоду и заразить его. Помимо этого, конечно, зубная боль не самым лучшим образом отражается на психическом состоянии матери, а, значит, и на малыше.

Фото: предоставлено клиникой

Поэтому только врач сможет понять истинную причину проблем ротовой полости женщины и назначить эффективное и безопасное лечение.

«Что касается сроков, то мы рекомендуем нашим беременным пациенткам лечить зубы во втором триместре беременности – с 13 по 28 неделю. На первом этапе, когда происходит формирование органов и тканей, делать это не стоит. Исключение составляют только обострения пульпита и периодонтита с ярко выраженным болевым синдромом и гнойным воспалением», – предупредила врач-стоматолог.

Во избежание таких последствий что порекомендуете из мер профилактики?

Если серьезных проблем с зубами нет, то во время беременности достаточно очищать ротовую полость два раза в день с помощью зубной пасты, щетки и нити.

«Во втором триместре при отсутствии противопоказаний мы предлагаем нашим пациенткам бережную гигиеническую чистку полости рта. Она проводится специальными безопасными и щадящими составами, которые удаляют налет и бактерии», – отметила Лейсан Печерских.

После родов, отметила эксперт, полость рта не сразу приходит в норму, поэтому за ней также необходим более тщательный уход. Специалисты стоматологической клиники «Небо» обеспечат его как на всем протяжении беременности, так и в период лактации. Клиника «Небо» оказывает услугу по прохождению профосмотра с внесением записи в журнал ведения беременности.

Фото: предоставлено клиникой

Профилактика проблем полости рта

Для того, чтобы сохранить зубы во время беременности, учитывая распределение микроэлементов в организме женщины, эксперты рекомендуют:

— с помощью врача подобрать препараты с кальцием;

— выбирать зубную пасту с повышенным содержанием фтора и с шалфеем или корой дуба в составе – для противовоспалительного действия;

— использовать зубную нить;

— отказаться от газированных напитков, чтобы не провоцировать развитие кариеса.

За консультацией врачей стоматологической клиники «Небо» можно обращаться по адресам:

— улица Горького, 147.

— улица Клубная, 17, корпус 2.

Режим работы: с 9 до 21 часа без выходных.

Телефон: +7 3412 64-07-07.

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