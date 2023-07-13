Главные новости Ижевска на утро 13 июля: разбушевавшаяся стихия, погибший в СВО и трагедия на электросамокате

Летниц Ижевск Фото: Мария Бакланова

Разбушевавшаяся стихия

Фото: @izhevsktop1 и @izhevskgdegaistoyat

После изнуряющей жары в Ижевск и Удмуртию пришел первый сильный ливень. И, что называется, началось: затопленные улицы, сломанные сильным деревья, сорванные крыши, попавшие под деревья люди, крупный град, отключение электричества. Собрали все последствия стихии в статье.

Погибший солдат

Фото: @id435166839

В Кезском районе Удмуртии простились с погибшим в Украине ефрейтором Сергеем Ивановым.

Трагедия на электросамокате

Фото: @gibdd_18

11 июля на набережной пруда произошла трагедия: по вине пьяного мужчины погибла женщина. Она ехала вместе с ним на электросамокате. Мужчина не справился с управлением и врезался в машину.

Победа коров из Удмуртии

Фото: @udmapk18

Сразу четыре коровы из Удмуртии получили почетные титулы на конкурсе красоты, который прошел на Всероссийском дне поля в Татарстане.

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