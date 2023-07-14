Главные новости Ижевска на утро 14 июля: Борщевик в парке Кирова, попавшие под обстрел велосипедисты и женщина с коровой погибшие в ДТП

Актуальные новости Ижевска Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 14 июля, пятница. Днем, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем +23 °С. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедшие сутки.

Борщевик разрастается территории парка Кирова

Борщевик в Парке Кирова Фото: Мария Бакланова

Жители Ижевска пишут в соцсетях о разросшемся в парке Кирова борщевике.

«Море борщевика на набережной в парке Кирова. Своего рода природная достопримечательность. Соблюдайте осторожность. Не подходите к этим гигантам близко», – такой пост появился в группе «Ижевская искра» ВКонтакте.

«Комсомолка» выяснила, откуда могло взяться опасное растение в парке и как город планирует бороться с ним. Подробности читайте в нашем материале.

Велосипедисты из Ижевска попали под обстрел из пневматического оружия

Полицейские изъяли у подозреваемого пневматическую винтовку, магазин и 4 пули Фото: Амир Закиров

Группа велосипедистов проезжала мимо остановки общественного транспорта «Зоопарк» в Ижевске и попала под обстрел из пневматического оружия. Инцидент произошел ночью. В рамках расследования полицейские обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний безработный мужчина. Из его квартиры стражи порядка изъяли пневматическую винтовку, магазин и 4 пули.

40-летняя женщина и корова погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

13 июля, в 1:00 на 72 км дороги «Игра-Глазов» Глазовского района произошло смертельное ДТП. Пьяный 34-летний мужчина за рулем «Лады Гранта» сбил 40-летнюю женщину и корову, а затем наехал на дорожное ограждение и опрокинулся. Подробности читайте здесь.

Почти 12 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей в 2023 году

В 2023 году от укусов клещей пострадало 11 913 жителей Удмуртии, в том числе 2 463 ребенка. Большая часть укушенных зарегистрирована в Ижевске – 52,6% от общего числа пострадавших, это 6 264 человека. В Глазове клещи присосались к 506 жителям (4,2%), а в Можге – к 433 (3,6%).

Пенсионерку и 7-летнего мальчика сбил водитель авто на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

12 июля, в 10:50 на улице Холмогорова в Ижевске в ДТП пострадал ребенок. 71-летний мужчина за рулем авто «Фиат Альбеа» сбил 62-летнюю женщину и 7-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП юный пешеход получил травмы.

В Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым

В Малопургинском районе Удмуртии простились с погибшим в зоне СВО рядовым Алексеем Петуховым. Боец записался в ряды вооруженных силы России добровольцем. За проявленную при исполнении долга самоотверженность Петухова посмертно представили к государственной награде.

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