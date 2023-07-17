Главные новости Ижевска на утро 17 июля: Рок на YLЕТАЙ в Сарапуле и утопленник в Завьяловском районе

Актуальные новости Ижевска Фото: архив редакции

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 17 июля, понедельник. Вот и началась новая рабочая неделя! Днем, в столице Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Днем +23 °С. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за выходные.

Рок - фестиваль YLЕТАЙ прошел в Удмуртии

Фестиваль собрал множество людей со всей страны. Фото: Александр Ерастов

С 13 по 16 июля,в Удмуртии проходил рок-фестиваль YLЕТАЙ (Улетай). Он собрал настоящих звезд: «Алиса», «Анимация», «Северный флот», «Мельница», «Горшенев», LUMEN, KНЯZZ, «Эпидемия», «Кипелов» – это только малый список артистов, который приехали зажечь на сценах мероприятия.

Масштаб фестиваля в этом году поражает. В Удмуртию со всей страны приехали 20 тысяч желающих насладиться настоящей музыкой. Улетай-поле заняло 50 га. Как прошел самый масштабный летний праздник читайте в нашем материале.

Тело мужчины 1977 года рождения подняли из пруда в Завьяловском районе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В СНТ «Север» Завьяловского района Удмуртии произошло очередное ЧП на воде. Водолазы подняли из пруда тело мужчины 1977 года рождения. Причины трагедии неизвестны, но спасатели напоминают, что в большинстве случаев гибель на воде связана с алкоголем.

59-летнего жителя Ижевска осудят за убийство собутыльника топором

Мужчина нанес не менее восьми ударов по голове своему знакомому Фото: Архив КП

59-летнего жителя Ижевска будут судить за убийство в Завьяловском районе. В апреле 2023 года мужчина приехал в гости к 53-летнему знакомому в село Первомайский. Они выпили, поссорились, и обвиняемый начал бить собутыльника кулаками. А затем как минимум восемь раз ударил топором по голове. Потерпевший вскоре скончался. Подробнее здесь.

Несколько муралов нарисуют в Глазове в рамках фестиваля уличного искусства

Мурал с лебедями появился в Глазове. Фото: телеграм-канал главы Удмуртии Александра Бречалова

В Удмуртии проходит GLAZOV STREET FEST (Глазов стрит фест) – фестиваль уличного искусства. Художники нарисуют несколько муралов. Сейчас процесс идет на улице Карла Маркса – там появилось изображение лебедя.

Светофор вызывного действия установили на улице 10 лет Октября в Ижевске

Подходит к концу обустройство пешеходного перехода на улице 10 лет Октября в районе ЖК «Ежевика» в Ижевске. Пешеходный переход будет регулируемым. На участке уже установили светофор вызывного действия, вскоре подрядчик нанесет дорожную разметку.

30-летнего жителя Сарапула зарезали ножом в кабине авто

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Сарапуле по обвинению в убийстве арестован 56-летний местный житель. Трагедия произошла 11 июля 2023 года. Пьяный мужчина попросил своего 30-летнего знакомого довезти его на машине до дома в деревне Шадрино, на что потерпевший согласился. В ходе поездки мужчины поссорились, что сильно разозлило обвиняемого. Он взял в руки нож и ударил им водителя. От полученного ранения потерпевший скончался.

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