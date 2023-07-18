Главные новости Ижевска на утро 18 июля: ДТП с пятью погибшими и череп неизвестного мужчины

В Ижевске сегодня до +25 °С. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет пасмурно. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +23…+25 °С. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Ожидаются кратковременные дожди.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

В Ленинском районе Ижевска нашли череп мужчины

Примерный портрет мужчины. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В столице Удмуртии следователи устанавливают личность мужчины, череп которого нашли в Ленинском районе города. Останки находились в сумке, которую обнаружили 29 апреля 2022 года во время благоустройства на улице 14-ая. Согласно данным судмедэкспертов, череп принадлежит мужчине, который умер год или два года назад.

Двое оленят родились в зоопарке в Ижевске

Фото: Министерство природных ресурсов Удмуртии

Пятнистые оленята появились на свет в зоопарке Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов региона.

В июне самки Эме и Юки родили два олененка – мальчика и девочку. Сейчас малыши уже окрепли и могут спокойно выходить на прогулку в вольер, но все же стараются в это время держаться своих мам и ходить за ними «хвостиком».

Пять человек погибли в ДТП с грузовиком на трассе Пермь – Ижевск

Фото: МВД России по Пермскому краю

16 июля, в 16:45 на трассе Пермь – Ижевск на территории Большесосновского района произошло смертельное ДТП с 5 жертвами. По предварительным данным, из-за лопнувшей шины водитель грузовика выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с машиной Chery Tiggo и мотоциклом. В результате ДТП погибли водитель и три пассажира легковушки, а также водитель мотоцикла.

Третий случай заражения корью в Удмуртии

Фото: freepik.com

Мальчик 2013 года рождения из Воткинского района заразился корью. Об этом в соцсетях сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Сейчас ребенок находится в Республиканской клинической инфекционной больнице. Как выяснили врачи, случай заболевания завозной.

64-летний житель Удмуртии задушил жену подушкой

64-летний мужчина обвиняется в убийстве жены. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Завьялово за жестокое убийство супруги перед судом предстанет 64-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 29 апреля 2023 года мужчина поссорился с женой и задушил ее подушкой. Затем обвиняемый поместил тело супруги в мешок, положил его в машину и выехал из Удмуртии.

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