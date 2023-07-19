Ижевск будущего: как сэкономить на платежах на отопление и жить при этом как аристократ

Живешь в доме постарше – значит, нет вопросов с транспортом, и школа близко. Но ремонтируешь кровлю и переплачиваешь за сквозняки в подъездах. Переезжаешь в новостройку – чисто и красиво вокруг. Но прощайте привычные маршруты и удобное расписание. Такое не редкость. Городской интернет-портал IZHLIFE решил найти локации, где будут сочетаться преимущества знакомых обжитых районов и продвинутых новостроек.

Совсем скоро в столице Удмуртии появятся три удивительных новинки, три жилых дома. Каждый из них расположен в нескольких минутах от остановок общественного транспорта, поблизости – школы, детские сады, магазины. А планировки какие! С окнами в ванных, с отдельными прачечными. Просторные детские площадки, велодорожки и террасы на первых этажах.

Для тех, кто ценит чистый воздух, хорошая новость – все три дома окружены зеленью.

А для тех, кто прошлой зимой с ужасом смотрел в расчетки, свой бонус – энергоэффективные технологии строительства и собственные котельные существенно снижают суммы за отопление.

Чтобы узнать подробности о необычных жилых домах, смотрите видео на нашем сайте.

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