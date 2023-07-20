Главные новости Ижевска на утро 20 июля: перекрытие улиц и суд над экс-директором ЧОПа школы №88

Актуальные новости Ижевска Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 20 июля, четверг. Почти конец рабочей недели! Днем, в столице Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Пока вы собираетесь на работу или готовитесь к предстоящим большим выходным «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Движение на 5 дорогах Ижевска перекроют 22 и 23 июля

Фото: администрация Ижевска

22 и 23 июля в Ижевске перекроют движение на 5 улицах. Ограничения вводят из-за ночного забега «Беги со мной». Подробнее здесь.

Экс-директор ЧОПа школы № 88 в Ижевске на суде не признал вину

Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Сегодня, 19 июля, в Ижевске прошло очередное судебное заседание по делу бывшего директора организации, которая охраняла школу №88. Обвиняемый не признал вины. Следующее заседание пройдет 23 августа 2023 года. Подробнее.

800 тысяч рублей украл мошенник из Пермского края у пенсионеров Удмуртии

По подозрению в мошенничестве в Удмуртии осудят 25-летнего жителя Пермского края. Стражи порядка доказали причастность молодого человека к 4 кражам денег у пенсионеров Удмуртии. Мошенники звонили пожилым людям и убеждали, что их родные попали в ДТП.

55-летнего жителя Удмуртии осудили за убийство спящего пенсионера

Перед трагедией пьяные мужчины поссорились. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Малопургинском районе по делу об убийстве пенсионера перед судом предстал 55-летний местный житель. В ночь на 9 марта 2023 года мужчина пригласил к себе в дом компанию знакомых, среди которых был 66-летний потерпевший. Товарищи выпили, а затем между виновным и пенсионером завязалась ссора. После этого осужденный дождался, когда лежащий на полу потерпевший уснет, и ударил его. От полученных ранений пенсионер скончался. Подробности читайте здесь.

Неизвестные подожгли многоквартирный дом в Удмуртии 18 июля

Фото: МЧС Удмуртии

18 июля, в 14:57 в селе Кильмезь в Сюмсинском районе загорелся нежилой многоквартирный дом. Пламя полностью уничтожило здание. Общая площадь возгорания составила 120 кв. м. Тушить дом помогали добровольцы.

Облившего знакомого кипятком мужчину осудили в Удмуртии

В ночь на 26 апреля 2023 года пьяный мужчина поссорился со знакомым. Разозлившись, обвиняемый повалил потерпевшего на пол и потащил в ванную, где включил горячий душ и облил его кипятком. Мужчина получил множество термических ожогов.

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