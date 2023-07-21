Главные новости Ижевска на утро 21 июля: отмена молока в школах, диверсия от 19-летнего юноши и опасный аттракцион

Летний Ижевск Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 июля, четверг. По прогнозам синоптиков, нас ждет дневная температура до +23°С и кратковременные дожди.

Предлагаем вспомнить самые интересные события прошедшего дня.

Отмена школьного молока

Что будут есть школьники? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С нового учебного года в Удмуртии отменили школьное молоко. Рассказываем о том, почему было принято непопулярное решение и куда направят высвободившиеся средства.

Жуткая история

Дом убитой пары. Фото: Анастасия Захарова

Страшная трагедия произошла в Глазове. В садовом домике спокойно спали женщина с мужчиной. Неожиданно к ним залез бывший возлюбленный женщины и зарезал обоих. Журналист «Комсомолки» съездила на место трагедии и пообщалась с соседями погибших.

Диверсия

Молодой человек снимал происходящее на видео Фото: Мария Бакланова

19-летнего ижевчанина осудили по обвинению в диверсии. Его обвинили в поджоге на железной дороге. Оказалось, что с юношей связался неизвестный и предложил за деньги устроить диверсию.

Опасный аттракцион

Фото: freepik.com

В Центре русской культуры «Русский Дом» выявили нарушения закона при работе детского аттракциона «Сталкивающиеся автомобили». С жалобой обратился местный житель.

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