Гороскоп на неделю: с 24 по 30 июля Овны пойдут на повышение, а Козероги – искать новую работу

Время глобальных перемен Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на неделю

Овен

Вселенная будет благосклонна к вам. Наступает время плодотворных перемен, если вы будете готовы к вызовам и не упустите возможность улучшить свою карьеру. Не забывайте о своих целях и продолжайте двигаться вперед.

Телец

У вас может возникнуть много непредвиденных и даже опасных ситуаций, связанных с водой и электричеством. Будьте предельно внимательными. Не подвергайте себя сознательному риску. В случае критической ситуации используйте свои знания и опыт. Некоторые решения придется принимать молниеносно.

Близнецы

Вам предстоит много работы в новых для себя обстоятельствах. Но любые трудности вам по плечу. Что бы ни происходило, вы со всем справитесь. Помните об отдыхе и времени, которое важно проводить с теми, кого любите.

Рак

Вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в личной жизни, но не отчаивайтесь – все наладится. Будьте терпеливы и доверяйте своим чувствам.

Лев

Ваша энергия и уверенность будут на высоте, что даст вам достичь необычайных высот в духовном развитии. В семейных делах у вас получится создать гармонию. Главное, не бойтесь рисковать и действовать решительно.

Дева

Начало недели может показаться вам несколько напряженным, однако это временное явление. Уже к среде вы почувствуете, как с ваших плеч спадет груз ответственности, о которой вы никого не просили. Все наладится. В вашей судьбе наступает белая полоса.

Весы

Вас могут ожидать некоторые изменения в отношениях, которые заставят вас задуматься о будущем. Но не бойтесь перемен – они могут стать началом нового этапа в вашей жизни.

Скорпион

Будьте готовы к тому, что на этой неделе вам придется много работать. Но ваша настойчивость и упорство позволят вам достичь успеха даже в самом гиблом деле. Судьба благоволит вам.

Стрелец

У вас может появиться много возможностей для развития своего потенциала. Не упустите их и используйте свои возможности на полную мощность. Главным источником ваших сил станет семья. Вернитесь к корням, чтобы обрести утраченное вдохновение и открыть для себя будущее.

Козерог

Пришла пора задуматься о смене деятельности. Первый шаг по новому пути может даться вам с трудом. Но не останавливайтесь. В ваших силах создать нечто из ничего. Совсем скоро вам предстоит узнать свое истинное предназначение.

Водолей

Это может быть довольно напряженное время, но вы можете справиться с любыми вызовами благодаря своей гибкости и умению адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам. В общении с близкими стоит проявить осторожность. Не все ваши планы придутся им по душе.

Рыбы

Постарайтесь сохранять спокойствие и не поддаваться эмоциям. Ваша интуиция может помочь вам принять правильное решение в единственный нужный момент. Но не забывайте о собственных интересах. Слушайте свое сердце. Оно не обманет.

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