«Дача – это целый мир»: ижевчане объяснили, почему их влекут цветники, грядки и теплицы

Правда ли, что тяга к земле просыпается с возрастом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июнь, дачный сезон в разгаре, и многие ижевчане пропадают за городом каждые выходные, еще и после работы успевают съездить и проверить, как там подрастают огурчики да не увяли ли помидоры. Но почему людей так привлекает это занятие? Сейчас, в 21 веке, когда фрукты, овощи и зелень можно купить в магазине, причем в любое время года? «Комсомолка» решила спросить об этом самих дачников, а также пообщалась с психологом, который объяснил эти сельскохозяйственные порывы души с научной точки зрения.

Все возрасты покорны

Бытует мнение, что «тянуть к земле» начинает лишь с возрастом, но, вероятно, это связано с тем, что приобрести дачу могут себе позволить только взрослые, состоявшиеся люди. И, конечно, посвящать время огородным работам проще, когда человек уже выучился, получил профессию, имеет стабильный заработок, семью и подросших детей. Иногда садоогород достается в наследство, и люди также начинают им заниматься как-то по инерции, а потом втягиваются. Однако это не аксиома, опросы показывают, что среди заядлых дачников есть и молодежь.

Работа на грядках приводит мысли в порядок Фото: Мария ЛЕНЦ

Например, вот что говорит 22-летняя Лилия: «Я с удовольствием помогаю родителям на даче. Мне нравится чувствовать себя полезной и нужной, а еще я радуюсь, когда пробую пищу, приготовленную из овощей, которые сама же сажала, выращивала, собирала урожай».

Владимиру из Ижевска 27 лет, он признается, что копать и полоть не очень любит, но слишком хочется к осени иметь собственные продукты. А вот строительные работы ему нравятся.

«Дача для меня – это труд и отдых одновременно. Люблю колоть дрова, люблю прибивать, закручивать, пилить, паять, собирать. В общем все, что связано с ремонтом и строительством. Опять-таки дача для меня – это отдых у воды – Кама совсем близко, – банька, чай на смородиновых листьях, свежая окрошка, шашлык и шикарное ночное небо с россыпью звезд – в городе такого нет! Для меня дача – это целый мир. Собственное карманное измерение», – делится Владимир.

Часто дети с удовольствием помогают родителям на даче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Любовь – постарше, дачными делами она увлеклась после 35 лет.

«Я как-то поняла, что мне нравится копаться в земле, интересно, что и как вырастить. Сначала я перекопала весь огород у родителей. Выбросила все старые цветы... Папа говорит, что огород меня боится. Я все время что-то копаю и пересаживаю. Я поняла, что, приезжая на дачу и занимаясь физической работой, отключаюсь от основной деятельности, которая у меня достаточно напряженная. Для меня прополка равна медитации. Кроме того, очень интересно видеть свой результат. Посадила розу, потом смотришь – а она уже цветет, кайф же!» – говорит ижевчанка.

Для 43-летней Ольги дача – это место, где можно отдохнуть от городской жизни и стать ближе к природе; насладиться свежим воздухом, пением птиц, кваканьем лягушек, стрекотанием кузнечиков и благоуханием цветов.

Почему бы не завести на даче газон? Фото: Мария ЛЕНЦ

Ижевчанка Ирина того же возраста, ее привлекает простор для деятельности, который открывает для своего владельца садоогород. Причем влилась она в сообщество дачников относительно недавно – всего два года назад.

«Я абсолютно городской житель, – признается Ирина. – Фантазий, что булки растут на деревьях, конечно, не имела, но что такое огород или дача, представляла только в виде красивой картинки. Я часто бывала на дачах у своих подруг, где мы собирались и пели песни, ходили в баню, сидели у камина или мангала. В какой-то момент душа попросила праздника каждый день. Да не просто праздника, а еще и своего пространства. Но раскачивались на дачу мы несколько лет, зато нашли, выбрали и купили за 2 недели! И началось... Оказывается, газон не растет сам. Его надо сажать, стричь и поливать. Оказывается, красивые клумбы с модными хвойниками – это дорого. Оказывается, чтобы вырастить помидоры, их надо не просто посадить и собрать урожай, а совершить много действий в промежутке. И таких «оказывается» обнаружилось очень много. Жалею ли я, что купила дачу? Ни одного дня! Да, работы там непочатый край. Но! Хочу – хожу в синих штанах, хочу – в зеленых, хочу – вообще без них. Хочу – песни пою, хочу – не пою. Жизнь заиграла новыми красками».

Красивый участок – гордость дачника. Фото: Ольга Гужавина

А 58-летняя Людмила, которая уже около 15 лет занимается дачей, доставшейся от родителей, затрудняется назвать главную причину своего увлечения – их сразу несколько и все важные.

«Во-первых, на даче нет столько машин и пыли, как в городе. А еще там все, что я люблю, все, как я хочу. Там мои любимые цветы, птички поют, банька топится. Кроме того, когда на грядках копаешься, очень хорошо мысли в порядок приходят. Это релакс, хотя и устаешь к вечеру. Ну и свои огурцы, помидоры, яблоки. Это ведь не сравнить с тем, что в магазинах сейчас продают! А работать и получать результат своего труда – физический, осязаемый – это еще и очень хорошо для нервной системы», – перечисляет она.

Направляем энергию в землю

Согласно проведенному опросу в социальных сетях, более половины жителей Ижевска имеют дачу. Среди 117 проголосовавших ижевчан, традиционный садоогород с теплицами и грядками есть почти у 44%. Еще 9% используют дачу только для отдыха. У 40% дачи нет, и менее 7% ижевчан ее имеют, но забросили.

То есть большинство людей все-таки тянет к земле, но почему? С этим вопросом мы обратились к кризисному психологу Софье Самойловой. По ее словам, к объяснению следует подходить издалека. Человек – это энергетическая система, то есть в течение жизни мы постоянно получаем и расходуем энергию. На этот процесс влияют два главных стремления – к созиданию и разрушению. Первое в психологии называется либидо, а второе – мортидо. Психический комфорт и развитие человека зависит от его способности направить эти внутренние силы.

Дача – это собственные овощи, фрукты и зелень все лето. Фото: Ольга Гужавина

«Если с либидо, которое проявляется в любви, творчестве, созидании, все понятно, то мортидо люди часто выражают деструктивно, а то и вообще пытаются отрицать. Однако оно все равно находит путь, например, через ссоры с близкими, раздражительность, вредные привычки. А если ему не дают и такого выхода, то оно выливается в тревожность, неврозы и даже болезни», – объясняет эксперт.

Безопасно и конструктивно направлять свою агрессию можно с помощью спорта или других хобби. И один из самых эффективных способов – как раз работа с землей, например, на даче.

Дачники могут сильно уставать и это нормально Фото: Артем КИЛЬКИН

«Это хобби совмещает в себе и возможность выразить мортидо, направив энергию на землю, которую нужно копать, вспахивать, уничтожая сорняки, и либидо, направляя энергию на уход за растениями и получение урожая. Работа на даче «прочищает мозг», позволяет выплеснуть лишние эмоции, выдохнуть и успокоиться, ослабив напряжение», – говорит Софья Самойлова.

Кроме того, это отличный способ «заземлиться» для тех, кто испытывает тревожность и борется со стрессом, так как огородные работы позволяют сосредоточиться на моменте и каком-то действии, которое имеет видимые результаты.

Дача – не повод для семейного раздора

Тем не менее некоторые огородники при каждом удобном случае начинают жаловаться на то, как они устают, как у них болит спина и не слушаются ноги, почему же они это делают, если дача приносит им удовольствие? Что ж, это не мешает людям испытывать физическую усталость. Спортивные тренировки тоже приводят к нагрузкам на организм, но это не снижает их ценности для людей. Если кто-то из ваших родных или знакомых слишком акцентирует внимание на своих страданиях после огородных работ, то это, в большинстве случаев, говорит о том, что ему просто хочется от вас больше участия и душевного тепла, вот он и пытается вызвать сочувствие.

Ягоды, только снятые с куста, – любимое лакомство многих детей Фото: Евгения ГУСЕВА

А вот как поступать в ситуации, когда у вас другие интересы, а родители или другие родственники настаивают на том, чтобы вы помогали им на даче?

«Это одна из ситуаций, в которой важно защитить свои границы – право на свои интересы, свое время и на возможность отказа. Можно спросить, почему для родителей так важно, чтобы вы помогали. Потому, что одни они не справляются физически и огород в тягость? Или потому, что они хотят проводить больше времени с вами, но не могут найти иного способа об этом сообщить? После – предложить какую-то альтернативу. Например, помогать тогда, когда это действительно необходимо, но не каждый раз, когда они едут на дачу. Или, если для них ценнее не помощь на участке, а проведенное вместе время, предложить альтернативный способ совместного досуга», – говорит эксперт.

Конечно, бывают ситуации, когда родителям действительно физически сложно что-то делать на даче. Тогда, если вы их интересов к садоводству не разделяете, следует вместе подумать, как снизить трудоемкость работ. Например, не сажать шесть гектаров картошки и ограничиться парой грядок, а на остальной площади засеять газон и поставить шезлонги для отдыха.

Дача может быть местом отдыха Фото: Мария ЛЕНЦ

С другой стороны, если вы сами постоянно кушаете овощи с родительского огорода, а зимой привыкли баловать себя мамиными соленьями, то помощь с выращиванием и сбором урожая вполне оправдана.

К сожалению, бывают случаи, когда нежелание выросших детей помогать на даче выливается в конфликты. Здесь проблема уже не в огороде, а в самих взаимоотношениях внутри семьи.

«Часто дети не сепарированы от родителей или родители не сепарированы от детей, и поэтому родителям кажется, что если им хоть в чем-то отказываются помогать, значит, их не любят. Важно понимать, что попытка провести границу может вызвать со стороны родителей обиду. В этом нет ничего страшного – они имеют право на свои эмоции. Доносите информацию о своих потребностях спокойно, без переходов на личности, с упором на то, что важно именно вам. Если человек не умеет сообщать о своих потребностях конструктивно или упорно не воспринимает, что ему говорят близкие, есть смысл задуматься о психотерапии или чтении советующей литературы», – разъясняет Софья Самойлова.

В жизни очень важно делать то, что приносит спокойствие и удовлетворение, а также уметь сообщать о своих желаниях и потребностях, при этом взаимодействовать с окружающими так, чтобы не обвинять никого и самому не мучиться чувством вины, считает эксперт.

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