Главные новости Ижевска на утро 25 июля: скончался экс-глава Удмуртии и появился первый претендент на пост ижевского мэра

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 25 июля. В Ижевске облачно, дожди и грозы. Но тепло – до +25°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
24 июля в больнице скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Его старшая дочь Евгения Сирик сообщила, что он долго и тяжело болел, был парализован. Последние несколько недель политик провел в стационаре.
Политик скончался в больнице
Фото: Архив КП
Первым документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал Олег Овчинников. Сейчас он является временно безработным. В прошлом он заявлялся на этот пост дважды, но не побеждал.
Кандидат в мэры Ранее Овчинников дважды участвовал в конкурсе на пост градоначальника
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Можге следователи проверили информации о загрязнении воздуха. По данным следствия, местное производство древесного угля работало с нарушениями. Попадающие в окружающую среду отходы угрожали здоровью людей. Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Глава Удмуртии Александр Бречалов переплыл Волгу в рамках соревнований X-WATERS Volga 2023, которые проводились в Нижнем Новгороде. Вместе с Игорем Комаровым, полпредом президента в ПФО, он преодолел вплавь 3 км меньше чем за час.
Заплыв прошел 23 июля. Фото: @a.brechalov
24 июля в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы произошел пожар. Горела квартира на 4 этаже, дым шел наверх, поэтому с 6 этажа людей пришлось эвакуировать при помощи автолестницы.
Фото: k.com/chp_dtp_udmurtiya
С 25 июля по 8 августа 95 домов Ижевска останутся без горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей. Пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии предоставила список адресов.
Вечером 21 июля на трассе «Сарапул-Воткинск» 18-летний пьяный водитель «ВАЗа», не имеющий водительских прав, врезался в иномарку, перевозившую пассажиров. Оба водителя и два пассажира получили травмы, в том числе, 13-летняя девочка.
ДТП на трассе «Сарапул-Воткинск»
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
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