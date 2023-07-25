Главные новости Ижевска на утро 25 июля: скончался экс-глава Удмуртии и появился первый претендент на пост ижевского мэра

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня вторник, 25 июля. В Ижевске облачно, дожди и грозы. Но тепло – до +25°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Не стало экс-главы

24 июля в больнице скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Его старшая дочь Евгения Сирик сообщила, что он долго и тяжело болел, был парализован. Последние несколько недель политик провел в стационаре.

Политик скончался в больнице Фото: Архив КП

Кандидат в мэры

Первым документы на участие в конкурсе на пост главы Ижевска подал Олег Овчинников. Сейчас он является временно безработным. В прошлом он заявлялся на этот пост дважды, но не побеждал.

Кандидат в мэры Ранее Овчинников дважды участвовал в конкурсе на пост градоначальника Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Загрязняли воздух

В Можге следователи проверили информации о загрязнении воздуха. По данным следствия, местное производство древесного угля работало с нарушениями. Попадающие в окружающую среду отходы угрожали здоровью людей. Председатель СУ СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Переплыл реку

Глава Удмуртии Александр Бречалов переплыл Волгу в рамках соревнований X-WATERS Volga 2023, которые проводились в Нижнем Новгороде. Вместе с Игорем Комаровым, полпредом президента в ПФО, он преодолел вплавь 3 км меньше чем за час.

Заплыв прошел 23 июля. Фото: @a.brechalov

Вечерний пожар

24 июля в многоквартирном доме на улице 40 лет Победы произошел пожар. Горела квартира на 4 этаже, дым шел наверх, поэтому с 6 этажа людей пришлось эвакуировать при помощи автолестницы.

Фото: k.com/chp_dtp_udmurtiya

Без горячей воды

С 25 июля по 8 августа 95 домов Ижевска останутся без горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями теплосетей. Пресс-служба ПАО «Т Плюс» в Удмуртии предоставила список адресов.

Последствия пьяного вождения

Вечером 21 июля на трассе «Сарапул-Воткинск» 18-летний пьяный водитель «ВАЗа», не имеющий водительских прав, врезался в иномарку, перевозившую пассажиров. Оба водителя и два пассажира получили травмы, в том числе, 13-летняя девочка.

ДТП на трассе «Сарапул-Воткинск» Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

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