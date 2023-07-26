Гороскоп на месяц: в августе Водолеям и Рыбам нужно оставить в прошлом отношения, а Стрельцам и Тельцам – страх потерять все

Вселенная пошлет особый подарок всем знакам зодиака Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на грядущий месяц.

Гороскоп Овен

Тише едешь – дальше будешь. Не торопитесь в своих делах и наслаждайтесь жизнью.

Любовь. Общение с любимым человеком может ослабнуть. Чтобы поддержать вашу связь, вам предстоит приложить немало усилий.

Семья и дети. Жизнь набирает обороты. Приготовьтесь к постоянной суете и тяжести волнений, которые лягут на ваши плечи.

Деньги. Удача в деньгах не оставит вас. Вполне возможно внеплановое пополнение семейного бюджета. Правда, все уйдет на срочные нужды.

Здоровье. Позаботьтесь о здоровье дыхательной системы. Пробежки на свежем воздухе помогут вам в этом деле.

Карьера. Не стоит пытаться прыгнуть выше головы. В вашей жизни начался период стабильной стагнации. Расслабьтесь. Чтобы поймать вдохновение, отправляйтесь в отпуск и просто ничего не делайте.

Гороскоп Телец

Прошлое должно быть забыто, а новое построено на нем, как на фундаменте.

Любовь. Вселенная пошлет вам надежного защитника. Нужно лишь открыть свое сердце и довериться ему.

Семья и дети. Мирное течение жизни позволит вам наконец-то почувствовать себя в безопасности, находясь в собственном доме.

Деньги. О финансовой стороне вопроса не придется беспокоиться. Денег будет ровно столько, сколько нужно для вашего счастья.

Здоровье. Стоит подумать об изменении в режиме дня. Здоровый сон вам жизненно необходим, даже если вы считаете иначе.

Карьера. Будьте осторожны. В этом месяце деловые соглашения лучше не заключать. Велика вероятность обмана и скрытой мотивации ваших партнеров.

Гороскоп Близнецы

Пришла пора открыть глаза и увидеть реальный мир.

Любовь. В вашем сердце расцветет долгожданная весна. Новая любовь подарит вам массу новых эмоций.

Семья и дети. Не бойтесь показаться смешным перед вашими близкими. Откройте свое сердце и расскажите о том, что чувствуете. Вас примут таким, какой вы есть.

Деньги. Волноваться о собственном доходе в этом месяце не придется. А если чего-то хватать не будет, то вы всегда можете обратиться к своим внутренним богатствам.

Здоровье. Велик риск осложнений хронических заболеваний. Следите внимательно за своим самочувствием.

Карьера. У вас есть дар предвидения. С его помощью вы без труда сможете добиться значительного прогресса в делах.

Гороскоп Рак

Мир для вас двойственен. Доверяйте не только своим глазам, но и сердцу. Только так у вас получится выйти из тени на свет.

Любовь. Не стоит надеяться в этом месяце на короткий роман. Вполне вероятно, что встреча с близким к вашей семье человеком может стать для вас судьбоносной.

Семья и дети. Борьба за свое личное счастье пробудит в вас небывалую силу. Используйте ее с умом.

Деньги. Вполне вероятно, вам придется встать перед выбором: сделать что-то для себя или для других. Как бы то ни было, придется значительно потратиться. Хоть это и принесет вам счастье.

Здоровье. Не ищите проблем там, где их нет. Сейчас вам лучше всего сконцентрироваться на личном психологическом здоровье и проработать внутренние проблемы.

Карьера. У вас найдутся время и силы, чтобы справиться с рутиной и найти новые грани творчества в своем деле.

Гороскоп Лев

Хорошее время, чтобы подумать о благоустройстве собственного жилья.

Любовь. В отношениях наступит долгожданный мир. Причины для ссор уйдут, и вы сможете насладиться жизнью вместе.

Семья и дети. Водоворот событий захлестнет вас с головой. Поверьте, будет время и для слез, и для радости.

Деньги. Удачный месяц для инвестиций. Но делать их стоит с осторожностью. Не исключено, что все ваши вложенные накопления сгорят.

Здоровье. Стоит задуматься о здоровье сердечно-сосудистой системы. Не перегружайте себя и пройдите обследование.

Карьера. Не стоит торопить события. Изменения в вашей жизни рано или поздно произойдут. Сейчас вам стоит просто подготовиться к ним.

Гороскоп Дева

Грезы могут воплотиться в реальность, если приложить усилия.

Любовь. Вселенная подарит вам возможность вернуть отношениям былую легкость. Слушайте свое сердце и приготовьтесь к увлекательному путешествию.

Семья и дети. Будущее туманно. Вполне возможны неожиданные вести о пополнении в семье.

Деньги. Месяц будет урожайным на доход. Но его потенциал будет гораздо выше, если вы не только будете его копить, но и тратить на себя.

Здоровье. Обратите внимание на свою репродуктивную систему. Вполне вероятно, в ближайшее время вам предстоит немало обследований.

Карьера. Вам предстоит пройти непростое обучение, которое в дальнейшем сыграет значимую роль в ваших делах.

Гороскоп Весы

Паутина из надежд и сомнений в конечном итоге сложится для вас в решении проблемы.

Любовь. Не стоит рассчитывать на длительные отношения. Вполне вероятно, что в этом месяце вы будете часто менять возлюбленных.

Семья и дети. Постоянство вы найдете в семье и друзьях. Только эти люди готовы поддержать вас в любой ситуации.

Деньги. У вас получится заработать достаточно средств на все необходимое. Слушайте голос разума, чтобы как можно выгоднее распорядиться полученными деньгами.

Здоровье. О себе дадут знать старые травмы. Не тратьте время на самолечение. При сильной боли сразу обратитесь к врачу.

Карьера. Внутри вас кипит энергия. Благодаря ей у вас будет достаточно ресурсов, чтобы справиться со всеми поставленными перед вами задачами.

Гороскоп Скорпион

Будьте готовы к масштабным переменам. Вселенная даст вам знак, когда придется сделать тот самый прыжок через пропасть страха и сомнений.

Любовь. Споры и разногласия никуда не денутся. Однако у вас появится выбор: постараться сохранить эти отношения или же разорвать их.

Семья и дети. Вы можете столкнуться с одиночеством и непониманием в кругу своих близких. Не тратьте силы на пустые слова. Что-то можно решить и принять только спустя продолжительное время.

Деньги. Месяц порадует вас в финансовом плане. Своим трудом вы сможете заработать больше обычного.

Здоровье. Позаботьтесь о здоровье своих близких. Вовремя проведенное обследование поможет избежать проблем со здоровьем.

Карьера. Трудности в делах обойдут вас стороной. Однако на глобальные изменения не нужно рассчитывать. В вашей жизни правит стабильность.

Гороскоп Стрелец

Лабиринт из чувств и эмоций позволит вам по-новому взглянуть на привычные вещи.

Любовь. Старые раны исчезнут, оставив после себя покой. Не стоит гнаться за новыми встречами. Любовь вас найдет сама.

Семья и дети. Вам предстоит нелегкий переезд. Вполне возможно, из-за него ваши семейные узы подвергнутся серьезному испытанию.

Деньги. Будьте готовы к тому, что тратиться придется много, зато с удовольствием. Денег хватит, но в следующем месяце придется немного поэкономить.

Здоровье. Уделите внимание болезням внутренних органов. Даже если все хорошо, профилактика лишней не будет.

Карьера. У вас получится найти баланс между работой и личной жизнью. Потому и дела, на удивление, пойдут на лад.

Гороскоп Козерог

Мечты воплотятся в жизнь.

Любовь. Новые отношения зажгут внутри вас необузданную страсть. Сколько они продлятся – неизвестно, но запомнятся точно надолго.

Семья и дети. В общении с родителями придется проявить терпение. Велика вероятность, что на вас обрушится шквал критики и непрошенных советов.

Деньги. В этом месяце не стоит торопиться с покупкой крупной бытовой техники. Вы можете серьезно разочароваться.

Здоровье. Здоровье в порядке. Можете заняться медитацией или йогой.

Карьера. Ваши мечты будут оправданы. Смена рода деятельности позволит вам открыть для себя новые горизонты.

Гороскоп Водолей

Ваши труды не будут напрасны. А те, кто сомневается в вас, могут серьезно поплатиться за это.

Любовь. Расставание не принесет вам какого-либо дискомфорта. Наоборот, вы почувствуете небывалую свободу и счастье.

Семья и дети. Не стоит спешить в данном вопросе. Ваши близкие смогут понять вас и помогут основательно подготовиться к неизбежному будущему.

Деньги. Финансовая удача не оставит вас. Денег будет много, в то же время у вас появится довольно много соблазнов, куда их можно потратить. Будьте осторожны. Среди ваших хотелок есть вещи, которые вам не нужны.

Здоровье. Усталость накатывает на вас с новой силой. Звезды советуют прислушаться к потребностям вашего организма. Давайте ему отдохнуть в те моменты, когда он от вас это просит.

Карьера. Хороший сон плодотворно повлияет на вашу трудовую активность. У вас получится без проблем разобраться со старыми долгами.

Гороскоп Рыбы

Некоторые знания слишком соблазнительны, и их хочется получить, несмотря на запреты.

Любовь. Лучше одиночество, чем отношения, построенные на зависимости от кого-то. Обретите духовную свободу и расправьте крылья.

Семья и дети. Близкие поддержат вас в любой ситуации. В то же время и вам следует быть готовыми к непредсказуемым переменам, которые скоро произойдут в вашем доме.

Деньги. В средствах придется немного поэкономить. Нет. Не стоит бояться, финансов у вас достаточно. Просто в будущем они вам могут очень пригодиться.

Здоровье. Уделите внимание здоровью своих глаз. Сейчас хороший момент для проведения сложных операций и восстановления после них.

Карьера. Не стоит строить надежд и гипотез о своем будущем. Жизнь идет своим чередом, как бы вы ни пытались на нее повлиять.

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