Главные новости Ижевска на утро 28 июля: домашний арест бывшего мэра, загоревшееся дерево и пробравшаяся в дом змея

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии
Фото: Амир Закиров
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 28 июля. В Ижевске переменная облачность и жара до +32°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.
Мерой пресечения для бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, избрали домашний арест. Напомним, слухи о задержании бывшего градоначальника ходили с начала июля, а 26 июля состоялся суд, о котором уже было объявлено официально.
Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Странный пожар произошел в самом Центре Ижевска 27 июля. Рано утром на улице Коммунаров вспыхнуло дерево. Возгорание потушили, но его причины остались неизвестными.
Дерево потушили
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Во время проведения соревнований по водно-спасательному многоборью в акватории Ижевского пруда спасатели заметили мужчину, которому стало плохо в воде. Оказалось, что он хотел охладиться, но у него закружилась голова.
В воде у мужчины закружилась голова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
Юный удмуртский боксер Максим Соболев взял золото на Первенстве России. Он боролся в возрастной категории 13-14 лет. Всего же в соревнованиях приняли участие 309 спортсменов из 69 регионов страны.
Золотая медаль стала первой для Удмуртии за последние 20 лет
Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии
Ижевской полиции пришлось устроить погоню за грузовиком под управлением 46-летнего пьяного жителя Татарстана. «КамАЗ» колесил по улицам на большой скорости. Остановить его получилось только за пределами города. К счастью, обошлось без пострадавших.
Пьяный водитель нарушил целый ряд ПДД. Фото: скриншот из видео
В Сарапуле столкнулись две легковушки, в результате чего один человек оказался зажат в искореженном автомобиле. Его освободили и передали медработникам.
Пострадавшего зажало в искореженном после ДТП автомобиле. Фото: @pssur
В один из домов Воткинска заползла змея. Испуганная хозяйка вызвала спасателей. Оказалось, что названный гость – совершенно безопасный для человека уж. Его отловили и выдворили обратно в природу.
Спасатели отловили змею и выпустили на природу. Фото: @pssur
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