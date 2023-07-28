Главные новости Ижевска на утро 28 июля: домашний арест бывшего мэра, загоревшееся дерево и пробравшаяся в дом змея

Что произошло за прошлые сутки в Ижевске и Удмуртии Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 28 июля. В Ижевске переменная облачность и жара до +32°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Бывший мэр отправился под домашний арест

Мерой пресечения для бывшего главы Ижевска Олега Бекмеметьева, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями, избрали домашний арест. Напомним, слухи о задержании бывшего градоначальника ходили с начала июля, а 26 июля состоялся суд, о котором уже было объявлено официально.

Олега Бекмеметьева обвиняют в злоупотреблении полномочиями Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Загорелось дерево

Странный пожар произошел в самом Центре Ижевска 27 июля. Рано утром на улице Коммунаров вспыхнуло дерево. Возгорание потушили, но его причины остались неизвестными.

Дерево потушили Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Чуть не утонул

Во время проведения соревнований по водно-спасательному многоборью в акватории Ижевского пруда спасатели заметили мужчину, которому стало плохо в воде. Оказалось, что он хотел охладиться, но у него закружилась голова.

В воде у мужчины закружилась голова Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Первое золото за 20 лет

Юный удмуртский боксер Максим Соболев взял золото на Первенстве России. Он боролся в возрастной категории 13-14 лет. Всего же в соревнованиях приняли участие 309 спортсменов из 69 регионов страны.

Золотая медаль стала первой для Удмуртии за последние 20 лет Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Пьяный за рулем грузовика

Ижевской полиции пришлось устроить погоню за грузовиком под управлением 46-летнего пьяного жителя Татарстана. «КамАЗ» колесил по улицам на большой скорости. Остановить его получилось только за пределами города. К счастью, обошлось без пострадавших.

Пьяный водитель нарушил целый ряд ПДД. Фото: скриншот из видео

Зажало в машине

В Сарапуле столкнулись две легковушки, в результате чего один человек оказался зажат в искореженном автомобиле. Его освободили и передали медработникам.

Пострадавшего зажало в искореженном после ДТП автомобиле. Фото: @pssur

Заполз в гости

В один из домов Воткинска заползла змея. Испуганная хозяйка вызвала спасателей. Оказалось, что названный гость – совершенно безопасный для человека уж. Его отловили и выдворили обратно в природу.

Спасатели отловили змею и выпустили на природу. Фото: @pssur

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