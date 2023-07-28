Прогноз погоды для столицы Удмуртии на ближайшие выходные Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно прогнозу республиканского гидрометцентра, в эти выходные жителей Удмуртии ожидает продолжение жары. Температурный фон будет плавно повышаться, и в дневные часы воздух может прогреться до +33°С. При этом не исключаются осадки, возможны даже грозы.

Теперь подробнее о погоде на каждый день.

В субботу, 29 июля, в Ижевске ожидаются переменная облачность и небольшие дожди. Днем на термометре будет около +30.. +31°С. Ночью по республике может быть от +13°С до +19°С, а в Ижевске, по данным Яндекс.Погоды, даже до +25°С. Осадки, вероятно, продолжатся, но ночь может оказаться и сухой. Юго-восточный ветер сменится к вечеру на восточный, его скорость составит около 2-3 м/с.

В воскресенье, 30 июля – синоптики предупреждают ижевчан об усилении ветра. Он будет восточным, около 4 м/с. Днем станет еще жарче, чем в субботу, – до +33°С. Осадки маловероятны. Ночью, в среднем, снова ожидается температура до +19°С. Дожди могут вернуться.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели на большей части территории Удмуртии пройдут дожди, кое-где они будут довольно сильными. Температурный фон слегка понизится, днем будет до +29°С. Ветреная погода сохранится.

Желаем всем удачного завершения рабочего дня и хороших выходных!

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