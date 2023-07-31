Последние новости Ижевска на утро 31 июля: смертельное ДТП на Коммунаров и выписка отравившихся в лагере детей

В Ижевске ожидается тропическая жара Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 31 июля. Ожидается жара, но возможны и дожди. А «Комсомолка» расскажет вам, что произошло в городе, пока вы собираетесь на работу.

Смертельное ДТП

Смертельное ДТП произошло в Ижевске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Страшное ДТП с участием мотоцикла произошло 29 июля поздним вечером на перекрестке Советской и Коммунаров. Водитель врезался в ограждение и упал в траншею вместе с пассажиром и транспортом.

Гибель на воде

За эти выходные в Удмуртии зарегистрировали три трагических случая на водоемах: два в Можге и один в Алнашском районе. Так что помните о мерах безопасности.

Выписка детей

На прошлой неделе в лагере «Юность» Воткинского района массово отравились дети. В пробах сотрудников лагеря и салатов выявили норовирус. Но 12 ребят уже выписали из больницы.

Сгоревший барак

Пожар на Красной в Ижевске. Фото: очевидец

На ул. Красной в выходные загорелся деревянный барак. О пострадавших ничего не известно.

Ремонт на ул. Кирова

В выходные шел ремонт на ул. Кирова. В том числе на трамвайных путях. На все выделено 200 млн рублей, и процесс продлится до конца лета.

Пешеходный переход на 10 лет Октября

Около ЖК «Ежевика» наконец-то открыли пешеходный переход. В планах – остановка общественного транспорта.

День ВМФ

Как в Ижевске прошел день ВМФ Фото: Мария Бакланова

Моряки накануне отметили свой праздник на набережной. Как это было – на фотографиях «Комсомолки».

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