Главные новости Ижевска на утро 1 августа: поимка педофила и неожиданная находка в лесу

Актуальные новости Ижевска Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 1 августа, вторник. Начался последний месяц лета. Но у вас еще есть время хорошо отдохнуть и набраться сил! Днем, в столице Удмуртии ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие дожди. Пока вы просыпаетесь, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

Жителя Ижевска осудят за действия сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика

Обвиняемый состоял на учете у врача-психиатра Фото: Амир Закиров

В Ижевске 40-летний местный житель обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении 7-летнего мальчика. Пьяный мужчина в одном из СНТ Завьяловского района заманил соседского ребенка в баню, где и совершил в отношении него свое преступление. Подробности читайте тут.

Двух жителей Удмуртии осудили за организацию азартных игр

В Ижевске двух местных жителей осудили за организацию азартных игр. В переулке Интернациональный подсудимые открыли подпольное казино, которое проработало с сентября по ноябрь 2022 года. Посетители незаконного заведения за деньги получали доступ к запрещенным играм в интернете.

Брошенную «Ауди» обнаружили в лесу парка Кирова

Фото: /vk.com/typical_izhev

Необычную находку обнаружили ижевчане в парке Кирова в Ижевске, причем в лесу. Кто-то бросил Audi A8 с московскими номерами. В пресс-службе МВД по Удмуртии «Комсомолке» сообщили, что пока неизвестно, как автомобиль оказался в глуши парка. Подробности читайте здесь.

Водитель легковушки сбил 36-летнюю женщину и скрылся с места ДТП

30 июля, в 16:25 на улице Полевая в деревне Ожмос-Пурга произошло ДТП. 44-летний пьяный водитель HYUNDAI Getz сбил 36-летнюю женщину, а затем скрылся с места аварии.

Жители Удмуртии жалуются на ос

Фото: wirestock

Жители Удмуртии пожаловались на необыкновенную активность ос в июле 2023 года. Ядовитые насекомые нападают на наших читателей и на улице, и дома, и в транспорте. По словам экспертов, увеличение количества ос связано с жарой. Подробности читайте в нашем материале.

Двухэтажный нежилой дом загорелся в деревне Старомихайловское

Фото: МЧС Удмуртии

Около 14:30 30 июля поступило сообщение о пожаре в деревне Старомихайловское Завьяловского района. Загорелся двухэтажный нежилой дом. Площадь пожара составила 60 кв. м.

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